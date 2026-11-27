Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 1-10. Ảnh: AA/TTXVN

Phán quyết đình chỉ việc thực thi sắc lệnh hành pháp ban hành tháng 8, trong đó chính quyền Tổng thống Trump tìm cách loại trừ một số nhóm trẻ em sinh tại Mỹ khỏi diện được công nhận quốc tịch.

Trong phán quyết dài 67 trang, Thẩm phán Cooper cho rằng sắc lệnh không phù hợp với cách Tòa án Tối cao Mỹ diễn giải Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp.

Theo ông Cooper, Tổng thống không có thẩm quyền tự đặt ra những trường hợp ngoại lệ mới đối với nguyên tắc cấp quốc tịch cho trẻ em sinh trên lãnh thổ Mỹ và thuộc quyền tài phán của nước này.

Sắc lệnh tháng 8 mở rộng diện hạn chế cấp quốc tịch, bao gồm con của những người bị coi là kẻ thù nước ngoài, thành viên tổ chức khủng bố hoặc băng đảng, cũng như trẻ em sinh thông qua dịch vụ mang thai hộ thương mại cho cha mẹ là người nước ngoài.

Nhà Trắng lập tức phản đối phán quyết, cáo buộc thẩm phán có động cơ chính trị và khẳng định sắc lệnh phù hợp với các nguyên tắc pháp lý của Tòa án Tối cao.

Chính quyền Tổng thống Trump dự kiến kháng cáo, trong khi quá trình tranh tụng có thể kéo dài nhiều tháng.