Sắc lệnh được ông Trump ký ngày 6/8 nhằm thu hẹp phạm vi trẻ em được hưởng quyền quốc tịch theo nơi sinh, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ nỗ lực tương tự của ông hồi đầu năm.

Các nhóm bị nhắm đến trong sắc lệnh của Tổng thống Mỹ bao gồm con của nhân viên các quốc gia nước ngoài làm việc tại Mỹ. Sắc lệnh cũng tìm cách tước quyền quốc tịch của trẻ em sinh ra thông qua hoạt động du lịch sinh con, mang thai hộ thương mại, hoặc có cha mẹ bị nghi ngờ là thành viên băng đảng hay kẻ thù nước ngoài.

Trẻ em da màu tại Mỹ. Ảnh: TT

Thẩm phán Christopher Cooper, người được cựu Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm, khẳng định: "Tổng thống không thể tự tạo ra các ngoại lệ mới đối với quyền quốc tịch theo nơi sinh cho trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Mỹ".

Thẩm phán Cooper cũng nhấn mạnh: "Điều khoản Quốc tịch hứa hẹn trao quyền quốc tịch cho hầu hết mọi trẻ em sinh ra tại Mỹ. Đầu năm nay, Tòa án Tối cao đã giữ vững lời hứa đó bằng cách bác bỏ Lệnh hành pháp 1. Tòa án hôm nay một lần nữa làm điều đó bằng cách cấm áp dụng Lệnh hành pháp 2".

Phán quyết vấp phải phản ứng trái chiều từ Nhà Trắng. Người phát ngôn Nhà Trắng Lauren Bis gọi đây là một phán quyết "nhằm cản trở nghị trình hợp lý của Tổng thống Trump".

Quyền quốc tịch theo nơi sinh được bảo đảm bởi Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ. Ngày 20/1, ngay khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump ký sắc lệnh nhằm chấm dứt quyền này đối với con của người nhập cư không giấy tờ và người cư trú tạm thời.