Biểu tượng Cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên hợp quốc cho người tị nạn Palestine (UNRWA). Ảnh: IRNA/TTXVN

Phán quyết cho rằng các cáo buộc của Israel về việc nhân viên cứu trợ Palestine liên quan Hamas thiếu chứng cứ đáng tin cậy, khiến UNRWA chịu khủng hoảng tài chính và hoạt động nhân đạo tại Gaza bị ảnh hưởng.

Theo tờ The Guardian, tòa án thuộc hệ thống Liên hợp quốc cho rằng quyết định sa thải nhân viên Palestine của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) năm 2024 chủ yếu dựa trên những cáo buộc chưa được kiểm chứng từ Israel.

Phán quyết được tiếp cận đặt dấu hỏi về cơ sở sa thải 9 nhân viên sau khi Israel cáo buộc họ liên quan cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu ngày 7/10/2023.

Cáo buộc thiếu chứng cứ

Tháng 1/2024, UNRWA chấm dứt hợp đồng với 9 nhân viên, cho rằng các cáo buộc nhằm vào họ nghiêm trọng và đáng tin cậy. Quyết định được Tổng ủy viên khi đó Philippe Lazzarini đưa ra sau khi tham vấn Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres.

Một cuộc điều tra của Liên hợp quốc sau đó nhận định các nhân viên này có thể đã liên quan cuộc tấn công ngày 7/10.

UNRWA hy vọng việc xử lý nhanh chóng sẽ xoa dịu Israel và các đồng minh, qua đó bảo vệ khả năng tiếp tục hoạt động cứu trợ tại Gaza. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng quyết định sa thải khi chưa có bằng chứng đã làm tổn hại uy tín Liên hợp quốc.

Chris Gunness, cựu phát ngôn viên UNRWA, nói: “Việc sa thải các nhân viên mà không có bằng chứng đã khiến họ bị xem là có tội một cách bất công, đồng thời khiến 16 nhà tài trợ lớn quay lưng và tạo ra cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong lịch sử cơ quan”.

Việc Mỹ đình chỉ tài trợ, cùng động thái tương tự từ một số nhà tài trợ khác, khiến UNRWA thiếu hụt khoảng 450 triệu USD.

Tòa nghi ngờ chứng cứ từ Israel

Trong phán quyết có lợi cho Abu Awad, một nhân viên bị sa thải, hội đồng xét xử đánh giá các cáo buộc của Israel không được hỗ trợ đầy đủ, có giá trị chứng minh và độ tin cậy hạn chế.

Tòa cho biết cuộc điều tra nội bộ của Liên Hợp Quốc không phỏng vấn 19 nhân viên ban đầu bị Israel cáo buộc liên quan cuộc tấn công, do lo ngại an toàn và an ninh.

Theo hội đồng xét xử, các cáo buộc dường như gần như hoàn toàn dựa trên thông tin do Israel nắm giữ.

Tòa cũng nghi ngờ các cuộc gọi và tin nhắn điện thoại bị Israel đánh chặn, vốn được dùng làm chứng cứ. Một trường hợp có thể xuất phát từ việc nhầm danh tính do thẻ SIM bị sao chép, hiện tượng phổ biến tại Gaza.

Những tuyên bố về nhận dạng giọng nói cũng bị đánh giá là thiếu chắc chắn. Một số bản ghi lời thoại không được điều tra viên Liên Hợp Quốc xác định là bằng chứng chứng minh mối liên hệ với Hamas hoặc cuộc tấn công ngày 7/10.

Israel cáo buộc ông Awad là chỉ huy một trung đội thuộc Lữ đoàn al-Qassam, nhánh quân sự của Hamas. Ông bác bỏ cáo buộc và không bị cho là trực tiếp tham gia cuộc tấn công.

Cáo buộc cụ thể cho rằng ông Awad nhận chỉ thị qua điện thoại để theo dõi diễn biến ngày 7/10, đồng thời nhận thông tin tình báo từ Hamas. Tuy nhiên, Israel không làm rõ người gọi là ai hoặc căn cứ xác định điện thoại nhận cuộc gọi thuộc về người này.

UNRWA phải bồi thường nhân viên

Khi được yêu cầu cung cấp chứng cứ làm cơ sở sa thải, UNRWA viện dẫn thông tin từ chính phủ Israel, báo Times of Israel và trang UN Watch, tổ chức vận động ủng hộ Israel thường xuyên chỉ trích cơ quan này.

Tòa cho rằng việc UNRWA khẳng định các nguồn trên đã được sử dụng để đưa ra quyết định còn đáng nghi ngờ, bởi toàn bộ tài liệu hỗ trợ đều được lập sau ngày sa thải 26/1/2024.

Hội đồng xét xử không kết luận Abu Awad có liên quan các cáo buộc hay không, nhưng xác định UNRWA không chứng minh được quyết định sa thải ông có cơ sở. Tòa yêu cầu cơ quan này bồi thường một năm lương và 5.000 USD vì tổn thất tinh thần.

Tổng ủy viên Lazzarini trước đó thừa nhận quyết định sa thải đã đảo ngược quy trình thông thường, khi cuộc điều tra được tiến hành sau khi hợp đồng bị chấm dứt. Ông cho biết cần hành động nhanh để bảo vệ khả năng hoạt động và cung cấp viện trợ của UNRWA.

Sau vụ việc, Israel tuyên bố Hamas thâm nhập sâu vào UNRWA. Quốc hội Israel năm 2024 thông qua luật cấm cơ quan này hoạt động tại Israel và các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Tuy nhiên, tháng 10/2025, Tòa án Công lý Quốc tế nhận định Israel chưa chứng minh được cáo buộc rằng một bộ phận đáng kể nhân viên UNRWA là thành viên Hamas hoặc các nhóm vũ trang khác.