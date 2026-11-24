Người dân chụp ảnh lửa bốc lên từ một kho chứa dầu ở Tehran bị Mỹ tấn công

Theo truyền hình nhà nước Iran, ông Hassan Abdolianpour, người đứng đầu Trung tâm luật sư thuộc ngành tư pháp Iran, cho biết các tòa án trong nước đã đưa ra nhiều phán quyết yêu cầu Mỹ chi trả tổng cộng 290 tỷ USD tiền bồi thường.

Ông Abdolianpour cũng cho biết Iran đã đệ trình một số đơn kiện nhằm vào các quốc gia Ảrập vùng Vịnh, với cáo buộc các nước này cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ để tiến hành các cuộc tấn công Iran.

Theo truyền thông nhà nước Iran, khoản bồi thường trên liên quan đến các hành động của Mỹ đối với Iran kéo dài nhiều thập niên.

Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể về căn cứ pháp lý và phương thức tính toán thiệt hại chưa được công bố.

Cùng ngày, chính quyền Mỹ công bố thêm các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran nhằm vào hàng chục cá nhân và thực thể.

Theo France24