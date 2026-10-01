Tòa án Hình sự Quốc tế chuyển địa điểm họp thường niên khỏi New York, Mỹ

Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế, bà Tomoko Akane. Ảnh: NHK

Ban đầu, kỳ họp dự kiến được tổ chức vào tháng 12 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gia tăng sức ép đối với Tòa án Hình sự Quốc tế. Hồi tháng 8, chính quyền của ông đã công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào ban lãnh đạo ICC, trong đó có Chủ tịch Tomoko Akane.

Điều này làm dấy lên “quan ngại”, chẳng hạn việc hạn chế thị thực, có thể khiến một số quan chức, trong đó có bà Akane, không thể trực tiếp tham dự kỳ họp. Các nguồn tin cho biết việc thay đổi địa điểm tổ chức như vậy là điều bất thường.

Hôm 20-9, tờ Wall Street Journal đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Tờ báo cho biết, theo các tài liệu và giới chức Mỹ, các lệnh trừng phạt sẽ cấm hầu hết những giao dịch với ICC sau thời gian ân hạn từ 6 đến 7 tháng.

Theo Wall Street Journal, các biện pháp này có khả năng sẽ làm tê liệt ICC thông qua việc “cấm tòa thực hiện các giao dịch bằng đồng USD, không cho cơ quan này tham gia vào phần lớn hệ thống tài chính toàn cầu”. Tờ báo mô tả động thái này là “sự leo thang mạnh mẽ trong nỗ lực của Washington nhằm giải tán” ICC.

Theo NHK