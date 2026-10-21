Tòa án Đức phán quyết Google xâm phạm quyền riêng tư

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Theo phóng viên TTXVN tại Đức, một tòa án bang Hessen, miền Tây nước Đức, đã ra phán quyết có lợi cho một người đàn ông ở Frankfurt trong vụ kiện Google về việc công bố hình ảnh chụp từ trên không nhà ở và khu đất tư nhân của ông trên Google Maps và Google Earth.

Tòa án cho rằng Google đã xâm phạm quyền riêng tư của người đàn ông và gia đình khi công bố hình ảnh mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu, đặc biệt là những khu vực không thể quan sát từ không gian công cộng.

Theo tòa, quyền riêng tư tại nơi ở bao gồm toàn bộ khuôn viên nhà ở, bởi hình ảnh có thể tiết lộ thông tin về thiết kế, quy mô bất động sản, lối sống của chủ sở hữu và những điểm yếu tiềm tàng trong hệ thống an ninh.

Tòa cũng chỉ trích việc Google thu thập hình ảnh mà không thông báo trước cho chủ sở hữu, đồng thời bác bỏ lập luận cho rằng quyền tự do thông tin có thể biện minh cho việc công bố những hình ảnh này. Theo phán quyết, lợi ích cung cấp thông tin cho công chúng không đồng nghĩa với quyền xâm phạm đời sống riêng tư của người dân.

Trước đó, nguyên đơn đã yêu cầu gỡ bỏ hình ảnh nhà ở và khu đất của mình khỏi dịch vụ Street View của Google và Look Around của Apple. Tuy nhiên, vụ kiện sau đó tập trung vào việc công bố hình ảnh chụp từ trên không trên Google Earth và Google Maps./.