Tòa án Đức buộc Facebook và Instagram chịu trách nhiệm về quảng cáo lừa đảo

Vụ kiện do một công ty vận hành cổng thông tin tài chính tại Đức cùng người sáng lập khởi kiện. Logo và hình ảnh được đăng ký thương hiệu của công ty bị sử dụng trái phép trong các bài đăng quảng bá những cơ hội đầu tư có dấu hiệu lừa đảo.

Theo tòa án, riêng tháng 8/2024, công ty này đã báo cáo gần 260 trường hợp vi phạm cho Meta. Một số nội dung vẫn tồn tại tới 62 ngày trước khi được gỡ bỏ.

Tòa án cho rằng Meta không thể nói mình không biết về những nội dung này để tránh trách nhiệm theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số của EU.

Tòa án Đức buộc Meta chịu trách nhiệm về quảng cáo lừa đảo trên Facebook và Instagram. Ảnh: GI

Theo tòa án, Facebook và Instagram không chỉ hiển thị bài đăng theo thứ tự thời gian mà còn dùng thuật toán để chọn nội dung và phân phối quảng cáo đến người dùng. Vì vậy, Meta có vai trò trong việc kiểm soát nội dung trên nền tảng.

Tòa án cũng dựa vào một phán quyết hồi tháng 6 của Tòa án Công lý Liên minh châu Âu.

Meta cho biết không đồng tình với quyết định của tòa án và đang xem xét các bước tiếp theo. Công ty nói đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để phát hiện và gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Theo phán quyết, Meta cũng phải công khai thông tin chi tiết về các quảng cáo lừa đảo và khoản doanh thu thu được từ những quảng cáo này.

Phán quyết hiện chưa có hiệu lực cuối cùng và có thể bị kháng cáo.