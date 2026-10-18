Tòa án chấp nhận kiến nghị khắc phục vi phạm trong tố tụng hình sự

Hình ảnh một phiên tòa hình sự tại tỉnh Lâm Đồng (ảnh minh họa).

Thông qua công tác kiểm sát xét xử các vụ án hình sự từ ngày 1/6 đến 15/9/2026, VKSND khu vực 1, tỉnh Lâm Đồng phát hiện một số thiếu sót, vi phạm tại TAND cùng cấp liên quan đến thời hạn giao, gửi bản án và các quyết định tố tụng cho Viện kiểm sát.

Theo kết quả kiểm sát, việc Tòa án gửi chậm bản án cho Viện kiểm sát đã ảnh hưởng trực tiếp đến thời hạn, quyền hạn xem xét kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm cũng như việc thực hiện các quyền năng tố tụng khác của Viện kiểm sát theo quy định pháp luật

Bên cạnh đó, có trường hợp Tòa án không gửi các quyết định phân công Thẩm phán, quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn cho Viện kiểm sát.

Việc này khiến Viện kiểm sát bị động trong quá trình thực hiện chức năng kiểm sát, không có điều kiện kịp thời kiểm sát tính có căn cứ, hợp pháp của biện pháp ngăn chặn; đồng thời gây khó khăn cho việc theo dõi tiến độ giải quyết vụ án và thời hạn tố tụng của Thẩm phán.

Trên cơ sở kết quả kiểm sát, VKSND khu vực 1, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kiến nghị số 16/KN-VKSKVI-LĐ, yêu cầu Chánh án TAND khu vực 1, tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, vi phạm được chỉ ra.

Viện kiểm sát đồng thời kiến nghị nâng cao trách nhiệm của các Thẩm phán có liên quan trong việc thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về giao, gửi bản án và các quyết định của Tòa án.

Sau khi tiếp nhận, TAND khu vực 1, tỉnh Lâm Đồng đã chấp nhận các nội dung kiến nghị của VKSND cùng cấp; đồng thời tổ chức kiểm tra, rà soát và đề ra biện pháp khắc phục những tồn tại, vi phạm.

TAND khu vực 1 cũng yêu cầu rút kinh nghiệm, nâng cao trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm việc giao, gửi bản án và các quyết định tố tụng được thực hiện đúng trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định pháp luật.

Việc kiến nghị được chấp nhận cho thấy hiệu quả của công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng trong chấp hành các quy định pháp luật.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác xét xử, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.