Tòa án Brazil cấm Meta dùng nội dung báo chí huấn luyện AI

Biểu tượng Meta tại trụ sở của Tập đoàn ở Menlo Park, California, Mỹ. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Phán quyết mang tính tạm thời này được thẩm phán Guilherme Madeira Dezem đưa ra nhằm phản hồi đơn kiện từ liên minh các hiệp hội báo chí, tạp chí và đài phát thanh - truyền hình Brazil. Các tổ chức này phản đối điều khoản dịch vụ mới dành cho doanh nghiệp của Meta, dự kiến có hiệu lực từ ngày 20/11, trong đó yêu cầu các tòa soạn phải chuyển giao miễn phí bản quyền nội dung nếu muốn tiếp tục vận hành tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội của tập đoàn Mỹ.

Thẩm phán Dezem nhận định yêu cầu của Meta cấu thành hành vi lạm dụng quyền hạn rõ ràng khi buộc các cơ quan truyền thông phải giao nộp tài sản sở hữu trí tuệ như một điều kiện để tiếp cận độc giả. Tòa án cũng yêu cầu đình chỉ áp dụng điều khoản trên và nghiêm cấm Meta áp đặt bất kỳ biện pháp hạn chế hay trừng phạt nào đối với các cơ quan báo chí từ chối tuân thủ.

Theo các hiệp hội truyền thông Brazil, đây là phán quyết đầu tiên trên thế giới mang lại thắng lợi cho một liên minh báo chí trước các điều khoản dữ liệu AI của các tập đoàn công nghệ lớn. Quyết định này có hiệu lực cho đến khi có phán quyết cuối cùng và Meta có thời hạn 5 ngày kể từ khi nhận thông báo để gửi văn bản phản hồi.

Brazil, quốc gia với gần 180 triệu người dùng mạng xã hội, từ lâu đã có lập trường cứng rắn đối với các tập đoàn công nghệ đa quốc gia. Điển hình vào năm 2024, các thẩm phán nước này ban hành lệnh cấm trên toàn quốc đối với mạng xã hội X sau khi tỷ phú Elon Musk từ chối tuân thủ phán quyết của Tòa án Tối cao, dẫn tới những căng thẳng ngoại giao với Washington. Giới chuyên gia nhận định việc Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva tái đắc cử gần đây sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy các nỗ lực siết chặt quy định quản lý đối với những doanh nghiệp công nghệ tại quốc gia Nam Mỹ này.