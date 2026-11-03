Tờ Wall Street Journal: Mỹ tấn công đảo Qeshm của Iran

Theo báo trên, đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt cuộc không kích có giới hạn mà Washington tiến hành trong những tuần gần đây. Các cuộc tấn công được tiến hành ở quy mô nhỏ và chủ ý tránh phát đi tín hiệu rằng Mỹ có ý định nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.

Vệt dầu loang dọc theo bờ biển phía nam đảo Qeshm, Iran, ngày 13-8-2026. Ảnh minh họa: lefigaro.fr

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận.

Cùng ngày, truyền thông Iran cũng đưa tin về một số vụ nổ trên đảo Qeshm.

Qeshm là hòn đảo nằm ở cửa eo biển Hormuz, nơi có địa điểm phóng tên lửa ngầm lớn cũng như một nhà máy khử muối. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng tên lửa và cung cấp nước của Iran trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước.

Trước đó, Tổng thống Trump đã ám chỉ khả năng tái diễn xung đột sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Theo truyền thông Mỹ, nước này và Israel đang chuẩn bị một cuộc tấn công lớn chống lại Tehran sau cuộc bầu cử. Tuy nhiên, một ngày trước khi diễn ra bầu cử, Tổng thống Trump nói “không” cân nhắc tấn công tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đồng thời tin tưởng có thể đạt được một thỏa thuận với Tehran.