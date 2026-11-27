Theo ABS-CBN News ngày 25/11/2026, ông Antonio Mendoza đã được Cơ quan Xổ số và Từ thiện Philippines (PCSO) trao khoản tiền thưởng hơn 14,3 triệu peso (khoảng 5,8 tỷ đồng), khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn một thập kỷ.

Câu chuyện bắt đầu từ ngày 2/10/2014, khi Mendoza mua ba bộ số dự thưởng theo hình thức Lucky Pick tại một điểm bán vé số ở Barangay Dacanlao, Calaca, tỉnh Batangas. Một trong ba bộ số ông chọn trùng với kết quả xổ số Lotto 6/42, mang về giải độc đắc trị giá 12.391.600 peso (khoảng 5 tỷ đồng).

Tuy nhiên, niềm vui trúng số nhanh chóng biến thành nỗi lo lắng. Tấm vé may mắn bị cháu gái ông vô tình vò nhàu. Khi phát hiện sự việc, con gái Mendoza cố gắng dùng bàn là để làm phẳng tấm vé nhưng lại khiến một phần giấy bị cháy đen.

Ông Antonio Mendoza cuối cùng cũng đã nhận được tiền trúng thưởng từ Cơ quan Xổ số và Từ thiện Philippines (PCSO), sau 12 năm chờ đợi và cuộc chiến pháp lý kéo dài. Ảnh: Lyza Aquino, ABS-CBN News.

Theo lời kể của Mendoza, tấm vé được in trên loại giấy nhạy cảm với nhiệt độ. Vì vậy, khi con gái dùng bàn là, một phần thông tin trên vé đã bị hư hỏng. Người đàn ông lo sợ mình sẽ mất trắng khoản tiền thưởng hàng tỷ đồng.

Ngày 5/10/2014, Mendoza mang tấm vé bị hư hỏng đến PCSO để yêu cầu xác nhận giải thưởng. Tuy nhiên, do tấm vé không thể được xác minh bằng quy trình thông thường, ông không được thanh toán tiền thưởng.

Không chấp nhận mất khoản tiền lớn, Mendoza quyết định đưa vụ việc ra tòa. Tháng 3/2019, Tòa án Sơ thẩm khu vực ra phán quyết có lợi cho ông. Đến tháng 10/2020, Tòa phúc thẩm tiếp tục giữ nguyên quyết định này.

Ngày 13/3/2023, Tòa án Tối cao Philippines yêu cầu PCSO thanh toán khoản tiền trúng thưởng cho Mendoza, đồng thời cộng thêm lãi suất pháp lý 6% mỗi năm kể từ khi phán quyết có hiệu lực cuối cùng. Quyết định chính thức có hiệu lực từ ngày 3/4/2024.

Đến ngày 5/11/2026, Ủy ban Kiểm toán Philippines (COA) chấp thuận yêu cầu thanh toán của Mendoza, mở đường để ông nhận khoản tiền sau nhiều năm chờ đợi.

Ngày 25/11, Tổng giám đốc PCSO Melquiades Robles đã trao tấm séc cho người đàn ông. Tổng số tiền ông nhận được vượt 14,3 triệu peso (khoảng 5,8 tỷ đồng), bao gồm giải thưởng ban đầu và khoản lãi pháp lý tích lũy.

Mendoza cho biết bản thân từng trải qua giai đoạn khó khăn về tài chính trong thời gian chờ đợi. Các khoản nợ dồn dập, thậm chí ông phải mang nhà đi thế chấp để trang trải cuộc sống.

Sau khi nhận được tiền, người đàn ông dự định đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh mua bán ô tô để tạo thêm thu nhập.

Trước sự việc này, PCSO cũng khuyến cáo người chơi cần bảo quản vé số cẩn thận bởi giấy in vé có tính nhạy cảm với nhiệt độ và độ ẩm. Người chơi được khuyên ký tên vào mặt sau tấm vé và cất giữ ở nơi an toàn. Theo quy định, giải thưởng phải được nhận trong vòng một năm.