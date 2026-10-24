Tổ vay vốn Agribank - cầu nối đưa tín dụng đến hội viên phụ nữ

Nhiều hội viên hội LHPN được vay vốn Agribank phát triển kinh tế hiệu quả.

Được tiếp cận nguồn vốn vay 500 triệu đồng từ Agribank Chi nhánh Lang Chánh thông qua TVV, gia đình chị Lê Thị Chính, xã Giao An có thêm điều kiện mở rộng quy mô trang trại tổng hợp. Từ nguồn vốn này, gia đình đầu tư phát triển trồng rừng, chăn nuôi với quy mô hơn 10.000 con gà thịt và hơn 200 con lợn sinh sản. Chị Chính chia sẻ: “Nhờ nguồn vốn giải ngân kịp thời, gia đình tôi đã mở rộng sản xuất. Đến nay, trang trại đạt doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 7 lao động địa phương”.

Với những hộ sản xuất, kinh doanh ở khu vực nông thôn, việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng đôi khi còn gặp khó khăn do khoảng cách địa lý, hạn chế trong nắm bắt thông tin hoặc chưa quen với các thủ tục giao dịch. Mô hình cho vay qua tổ đã trở thành một trong những kênh kết nối giữa Agribank với khách hàng. Các tổ trưởng TVV không chỉ hỗ trợ ngân hàng nắm bắt nhu cầu vay vốn mà còn phối hợp theo dõi quá trình sử dụng vốn, đôn đốc trả nợ, trả lãi theo cam kết. Đây cũng là nơi các thành viên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, trao đổi thông tin về thị trường và hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn.

Công tác phối hợp giữa ngân hàng, hội LHPN các cấp và chính quyền địa phương giúp hoạt động tín dụng sâu sát hơn với điều kiện thực tế của từng địa bàn. Qua đó, những hộ có nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế được tiếp cận thông tin thuận lợi hơn. Đồng thời, nâng cao ý thức sử dụng vốn đúng mục đích và thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: Thông qua tổ trưởng TVV do các cấp hội quản lý chính là “cầu nối” giúp đưa chính sách tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng. Nhờ bám sát địa bàn, lực lượng này không chỉ giúp hội nắm bắt chính xác nhu cầu vay vốn, hướng dẫn bà con làm thủ tục nhanh gọn, mà còn sát sao trong việc hỗ trợ người dân sử dụng vốn đúng mục đích và trả nợ đúng hạn. Tại khu vực vùng sâu, vùng xa, đây là điểm tựa tin cậy giúp chị em phụ nữ mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn ngân hàng để mở rộng sản xuất, ổn định cuộc sống".

Tính đến trung tuần tháng 10/2026, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh quản lý 1.856 TVV do hội LHPN các cấp quản lý, với tổng dư nợ đạt 6.937 tỷ đồng. Nhờ duy trì sự phối hợp giữa ngân hàng và các TVV, tỷ lệ thu nợ, thu lãi luôn đạt trên 99%. Kết quả này cho thấy, việc tăng cường quản lý từ cơ sở không chỉ tạo thuận lợi cho khách hàng mà còn góp phần hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng.

Ông Vũ Văn Vốn, Phó Giám đốc Agribank Thanh Hóa, cho biết: “Thông qua TVV, hội viên phụ nữ có thể tiếp cận vốn nhanh chóng, kịp thời để phát triển sản xuất, kinh doanh. Cùng với hoạt động cho vay, mạng lưới TVV còn tạo điều kiện để Agribank đưa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số đến gần hơn với hội viên, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa”.

Thời gian tới, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh tiếp tục củng cố hoạt động của các TVV, nâng cao trách nhiệm của tổ trưởng, tăng cường kiểm tra, giám sát sau cho vay và hướng dẫn hội viên sử dụng dịch vụ ngân hàng số hiệu quả. Qua đó, góp phần đưa nguồn vốn tín dụng đến đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của hội viên phụ nữ, góp phần cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.