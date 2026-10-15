Tơ Tung thành lập Tổ hội nghề nghiệp trồng và chăm sóc chanh dây

Các thành viên Tổ hội nghề nghiệp trồng và chăm sóc chanh dây làng Bờ Ngăl tại lễ ra mắt. Ảnh: Ngọc Sang

Tổ hội gồm 20 thành viên, hiện canh tác 15 ha chanh dây. Tổ điều hành gồm 5 người do ông Đoàn Thanh Tuấn làm Tổ trưởng; ông Nguyễn Đức Thắng làm Tổ phó.

Tổ hội hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, đoàn kết, hợp tác và cùng có lợi. Các thành viên được trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật lựa chọn giống, làm giàn, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và bảo quản chanh dây theo hướng an toàn, bền vững.

Bên cạnh đó, Tổ hội phối hợp với Hội Nông dân xã, cơ quan chuyên môn, hợp tác xã và doanh nghiệp tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin thị trường, kết nối cơ sở thu mua, từng bước hình thành liên kết trong cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm.

Theo quy chế, Tổ hội sinh hoạt định kỳ mỗi quý một lần nhằm đánh giá tình hình sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn và đề xuất giải pháp hỗ trợ thành viên. Việc ra mắt Tổ hội góp phần đổi mới phương thức tập hợp hội viên, thúc đẩy liên kết sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị cây chanh dây tại địa phương.