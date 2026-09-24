Tổ tuần tra xe đạp giữ bình yên phố phường

Tổ tuần tra "Ba nhất" phường Hai Bà Trưng được thành lập sau 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Đức Tuấn

Nối dài những vòng quay

Phường Hai Bà Trưng là địa bàn rộng, dân số đông, kết nối khu vực “vùng lõi” của Thủ đô với các khu vực phụ cận, đặt ra những yêu cầu lớn trong công tác quản lý hành chính, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và phòng, chống tội phạm.

Trước yêu cầu thực tế đó, UBND phường Hai Bà Trưng đã xây dựng kế hoạch triển khai mô hình “Tổ tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự - Ba nhất”, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Kịp thời xử lý những vi phạm trật tự đô thị nhỏ nhất. Ảnh: Đức Tuấn

Tháng 7-2026, sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các tổ tuần tra “Ba nhất” chính thức hoạt động, phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, với phương châm: “Nắm tình hình nhanh nhất - Có mặt sớm nhất - Xử lý hiệu quả nhất”.

Theo lãnh đạo UBND phường Hai Bà Trưng, mô hình Tổ tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự “Ba nhất” bằng xe đạp chuyên dụng được triển khai theo Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 1-6-2026 của UBND phường. Lực lượng tham gia gồm 72 thành viên bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, được chia thành 6 kíp, mỗi kíp 12 thành viên, phối hợp với lực lượng Cảnh sát trật tự.

Công an phường hiện có 28 cán bộ thuộc Tổ Cảnh sát trật tự. Nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng “Ba nhất” là tuần tra trên từng tuyến phố, kể cả những tuyến đường nhỏ; tuyên truyền, nhắc nhở người bán hàng rong, người sử dụng quang gánh, xe đạp thồ, xe máy thồ, xe đẩy tự chế; nhắc nhở việc lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh và sắp xếp phương tiện đúng quy định. Đối với những trường hợp đã được tuyên truyền, nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm, lực lượng tuần tra ghi nhận, chụp ảnh và chuyển thông tin để Cảnh sát trật tự xử lý theo quy định.

Hình ảnh đẹp gắn với phố phường xanh sạch đẹp. Ảnh: Đức Tuấn

Trung tá Hoàng Nam, Phó Trưởng Công an phường Hai Bà Trưng cho biết, Tổ tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự “Ba nhất” đang duy trì hoạt động hiệu quả. Việc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thường xuyên tuần tra bằng xe đạp đã hỗ trợ Công an phường tăng độ bao phủ địa bàn.

Nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng là phát hiện, tuyên truyền, nhắc nhở các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông; trường hợp không chấp hành sẽ báo Công an phường để xử lý. Các thành viên được trang bị camera hành trình phục vụ quá trình tuần tra. Hằng tuần, Công an phường tổ chức giao ban, đánh giá tình hình tại từng địa bàn, xác định những khu vực còn nhiều vi phạm để chỉ đạo các kíp tăng cường tuần tra, phối hợp xử lý.

Tạo nên nét đẹp đô thị

Hình ảnh gần gũi của các tổ tuần tra “Ba nhất” không chỉ đến từ những chiếc xe đạp với vòng quay đều đặn trong nắng mưa, ngày đêm góp phần giữ bình yên phố phường, mà còn ở những con người giản dị đang âm thầm hỗ trợ chính quyền và lực lượng Công an giải quyết những “điểm nghẽn” về trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, ngập úng, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

Hiện phường Hai Bà Trưng duy trì 61 tổ tuần tra thuộc 61 tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, với tổng số 260 thành viên tham gia tuần tra, phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật. Đáng chú ý, số lượng thành viên tham gia ngày càng tăng trên tinh thần tự giác, tự nguyện, góp phần tạo thành mạng lưới bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Tổ tuần tra góp phần không nhỏ duy trì diện mạo đô thị trung tâm thành phố. Ảnh: Đức Tuấn

Ông Trịnh Hữu Ngọc, Tổ trưởng Kíp 1, Tổ tuần tra “Ba nhất” cho biết, địa bàn phường Nguyễn Du trước đây được chia thành 6 kíp, mỗi kíp 12 người. Kíp 1 do ông phụ trách hoạt động trên địa bàn khá rộng, có nhiều cơ quan, trong đó có hai bệnh viện lớn là Bệnh viện Mắt Trung ương và Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, nên yêu cầu bảo đảm trật tự đô thị rất cao.

“Kíp hoạt động hằng ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật. Với 12 người, chúng tôi chia lực lượng để duy trì tuần tra trong các khung giờ, mục tiêu là thường xuyên có người trên địa bàn, kịp thời phát hiện, nhắc nhở những trường hợp vi phạm trật tự đô thị”, ông Trịnh Hữu Ngọc chia sẻ.

Hình ảnh Tổ tuần tra “Ba nhất” đã trở thành quen thuộc trên các tuyến phố trên địa bàn phường. Ảnh: Đức Tuấn

Trong quá trình tuần tra, lực lượng luôn xác định tuyên truyền, vận động, nhắc nhở là biện pháp được ưu tiên. “Khi đi tuần tra, trước hết chúng tôi tuyên truyền, nhắc nhở bà con kinh doanh, người bán hàng rong; nhắc nhở việc sắp xếp phương tiện đúng quy định, không lấn chiếm vỉa hè, bảo đảm phần đường dành cho người đi bộ. Sau một lượt, chúng tôi tiếp tục quay lại kiểm tra. Trường hợp đã được nhắc nhở nhưng vẫn tái phạm thì báo lực lượng chức năng để xử lý theo quy định. Quan điểm trước hết vẫn là tuyên truyền, nhắc nhở để người dân tự giác chấp hành”, ông Trịnh Hữu Ngọc nói.

Trực tiếp làm nhiệm vụ cùng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Trung tá Dương Đại Việt, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Hai Bà Trưng khẳng định, sau hơn 3 tháng triển khai, tình hình trật tự đô thị trên địa bàn đã có chuyển biến rõ nét. Đặc biệt, 72 thành viên tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an phường.

“Với địa bàn rộng sau sắp xếp, lực lượng Cảnh sát trật tự không thể thường xuyên có mặt tại tất cả các tuyến phố. Việc tuần tra bằng xe đạp giúp lực lượng tiếp cận những tuyến phố nhỏ, tăng độ bao phủ và duy trì sự hiện diện thường xuyên hơn”, Trung tá Dương Đại Việt cho biết.

Từ những tuyến phố từng tồn tại tình trạng lấn chiếm vỉa hè, bán hàng rong, đến nay, nhờ sự cố gắng, nỗ lực và những đóng góp âm thầm, bền bỉ của các tổ tuần tra “Ba nhất”, công tác bám sát địa bàn của chính quyền và lực lượng Công an được tăng cường. Những vòng xe vẫn đều đặn lăn bánh trên từng con phố. Hình ảnh chiếc xe đạp màu xanh không chỉ góp phần giữ gìn trật tự đô thị mà còn tạo nên một nét đẹp gần gũi, thân thiện trong đời sống đô thị, góp phần xây dựng phường Hai Bà Trưng an toàn, văn minh, đáng sống.