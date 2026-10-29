Tổ tuần tra kịp thời ngăn chặn vụ ẩu đả trong đêm

Trước đó, vào rạng sáng 26-10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường Nguyễn Ái Quốc, khu vực vòng xoay Cầu Hang, Đội Cảnh sát giao thông số 1 phát hiện 2 nhóm đối tượng chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn nên đã kịp thời ngăn chặn.

Tại đây, lực lượng công an xác định 2 đối tượng là N.K. (sinh năm 2011) và T.D. (sinh năm 2012), cùng ở Thành phố Hồ Chí Minh mang theo hung khí chuẩn bị đánh nhau. Tổ công tác nhanh chóng triển khai các biện pháp ngăn chặn, kịp thời khống chế các đối tượng này.

Sau khi lập hồ sơ ban đầu, các đối tượng được chuyển cho Công an phường Biên Hòa để xử lý. Việc lực lượng công an chủ động tuần tra, phát hiện, ngăn chặn vụ việc góp phần phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho người dân.