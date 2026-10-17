Tổ tuần tra cứu một thanh niên nhảy cầu trong đêm

Tổ tuần tra 785 trò chuyện, trấn an sau khi đưa nạn nhân vào bờ.

Khoảng 23 giờ 45 phút ngày 16/10, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường Hoàng Trung (phường Hương Trà), Tổ tuần tra 785 nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ khu vực cầu Tứ Phú. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, tổ công tác di chuyển đến hiện trường kiểm tra, phát hiện một thanh niên vừa nhảy cầu, đang chới với giữa dòng nước.

Trước tình huống nguy cấp, Đại úy Nguyễn Quốc Bảo Ân, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an thành phố lập tức lao xuống dòng nước, tiếp cận nạn nhân. Cùng lúc đó, các thành viên còn lại trong tổ nhanh chóng triển khai phao cứu sinh, thuyền cứu nạn, phối hợp tổ chức cứu hộ, đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Nạn nhân được xác định là anh H.P. (sinh năm 2005, trú tại phường Hương Trà).

Theo thông tin ban đầu, do buồn phiền chuyện gia đình, anh P. đã có hành động tiêu cực, nhảy cầu xuống sông. Sau khi được cứu, anh P. được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để điều trị, theo dõi sức khỏe.