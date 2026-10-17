Tổ tuần tra 785 Công an TP Huế cứu sống nam thanh niên nhảy sông tự vẫn

Trưa 17/10, Công an TP Huế cho biết, khoảng 23h45 ngày 16/10, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường Hoàng Trung, phường Hương Trà (TP Huế), Tổ tuần tra 785 Công an TP Huế nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ khu vực cầu Tứ Phú. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Tổ công tác lập tức di chuyển đến hiện trường kiểm tra, phát hiện một nam thanh niên vừa nhảy cầu xuống sông, đang chới với giữa dòng nước.

Nam thanh niên H.P được Đại úy Nguyễn Quốc Bảo Ân kịp thời cứu sống đưa lên bờ.

Trước tình huống khẩn cấp, không chút chần chừ, bất chấp giữa đêm khuya; Đại úy Nguyễn Quốc Bảo Ân, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Huế đã lập tức lao xuống dòng nước, dũng cảm bơi tiếp cận nạn nhân để cứu người. Cùng lúc đó, các thành viên còn lại trong Tổ tuần tra 785 nhanh chóng triển khai phao cứu sinh, thuyền cứu nạn, phối hợp tổ chức cứu hộ, đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Ngay sau khi nghe tiếng động lớn phát ra từ cầu Tứ Phú, Đại úy Nguyễn Quốc Bảo Ân nhanh chóng lao mình xuống sông để ứng cứu nạn nhân đang chơi vơi giữa dòng nước.

Nạn nhân được xác định là anh H.P (SN 2005, trú tại phường Hương Trà, TP Huế). Theo thông tin ban đầu, do buồn phiền chuyện gia đình, anh P đã có hành động tiêu cực, nhảy cầu xuống sông. Sau khi được cứu, anh P được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để điều trị, theo dõi sức khỏe.

Bất chấp giữa đêm khuya, Đại úy Nguyễn Quốc Bảo Ân vẫn dũng cảm lao mình xuống dòng nước xiết để cứu người.

Trong đêm khuya, giữa dòng nước xoáy tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, hành động dũng cảm của Đại úy Nguyễn Quốc Bảo Ân cùng sự phối hợp khẩn trương, nhịp nhàng của các thành viên Tổ tuần tra 785 đã góp phần giành lại sự sống cho một thanh niên trẻ. Đó không chỉ là kết quả của tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, bản lĩnh trong thực hiện nhiệm vụ mà còn thể hiện tính nhân văn, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân.