Tớ tự tin đến lớp: Ba cuốn sách nhỏ, hành trang lớn cho ngày đầu tiên vào lớp 1

Nhưng để con không bỡ ngỡ trước môi trường mới, biết tự lập, giao tiếp và mạnh dạn khám phá thế giới xung quanh, sự chuẩn bị cần bắt đầu từ sớm. Bộ sách “Tớ tự tin đến lớp” gồm 3 cuốn dành cho trẻ 4-6 tuổi chính là người bạn đồng hành giúp các em nhỏ có thêm kiến thức, kỹ năng và tâm thế vững vàng trước ngưỡng cửa lớp 1.

Bởi vậy, chuẩn bị cho con vào lớp 1 không nên chỉ dừng lại ở việc học trước bảng chữ cái, tập viết hay làm quen với những phép tính. Quan trọng không kém là giúp trẻ hình thành tính tự lập, khả năng giao tiếp, kiểm soát cảm xúc và sự tự tin khi đối diện với những tình huống mới.

Đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt của bộ sách Tớ tự tin đến lớp, gồm 3 cuốn sách dành cho trẻ từ 4-6 tuổi.

Điểm đáng chú ý của bộ sách là cách tiếp cận khá gần gũi với tâm lý và thế giới của trẻ. Thay vì biến việc học kỹ năng thành những bài giảng khô khan, sách đưa các em đến với những câu chuyện, tình huống quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày.

Đó có thể là một việc con cần tự mình hoàn thành, một cuộc trò chuyện với bạn bè, một lần xảy ra bất đồng ý kiến hay cảm giác lo lắng khi phải bước vào môi trường chưa từng trải nghiệm.

Thông qua những tình huống ấy, trẻ được khuyến khích quan sát, suy nghĩ, đưa ra lựa chọn và tìm cách giải quyết vấn đề. Các em không chỉ tiếp nhận câu trả lời có sẵn từ người lớn mà còn được tập tư duy độc lập, hiểu nguyên nhân của sự việc và cân nhắc cách ứng xử phù hợp.

Những kỹ năng như tự chăm sóc bản thân, giao tiếp, hợp tác, chia sẻ, nhận biết cảm xúc, kiểm soát sự nóng giận và mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ đều là những hành trang quan trọng được bộ sách hướng tới.

Chẳng hạn, một đứa trẻ cần hiểu rằng khi gặp khó khăn, con hoàn toàn có thể nhờ cô giáo giúp đỡ; khi làm sai, con có thể thành thật nhận lỗi; khi không đồng ý với bạn, con nên bình tĩnh nói lên suy nghĩ thay vì tức giận hoặc khóc lóc. Những bài học ấy không chỉ hữu ích trong lớp học mà còn theo trẻ trong các mối quan hệ và sinh hoạt thường ngày.

Bộ sách của Bách Việt được xây dựng lấy cảm hứng từ định hướng School Readiness của Singapore, chú trọng sự chuẩn bị toàn diện cho trẻ trước khi chuyển tiếp từ bậc mầm non lên Tiểu học.

Tớ tự tin đến lớp không đơn thuần hướng đến việc chuẩn bị kiến thức trước khi trẻ vào lớp 1, mà còn gợi mở một cách giáo dục quan trọng, giúp con trưởng thành từ những điều bình dị nhất trong cuộc sống.

Ba cuốn sách có thể trở thành cầu nối để cha mẹ trò chuyện cùng con về những tình huống ở trường, cùng con tìm cách xử lý vấn đề và hiểu hơn những cảm xúc đôi khi trẻ chưa biết diễn đạt.