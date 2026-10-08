Tổ truyền thông cộng đồng phát huy vai trò trong thúc đẩy bình đẳng giới

Tiểu phẩm "Chuyện nhà ông Trấn" của Tổ truyền thông cộng đồng xã Lung Nặm.

Các đội tham gia ba phần thi gồm: Chào hỏi; tìm hiểu kiến thức pháp luật và xử lý tình huống; tiểu phẩm tuyên truyền. Nội dung thi tập trung vào hoạt động của Tổ truyền thông cộng đồng; thông điệp về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng an toàn; các quy định của Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Luật Hôn nhân và gia đình.

Các phần thi cũng phản ánh những vấn đề từ thực tiễn, góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động về bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến giới, phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại và mua bán phụ nữ, trẻ em...

Tiểu phẩm "Chung một tấm lòng" của Tổ truyền thông cộng đồng xã Thành Công.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng Đoàn Lê An cho biết, sau hơn bốn năm triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, tỉnh đã thành lập 746 Tổ truyền thông cộng đồng tại các xóm, xã đặc biệt khó khăn. Các tổ tạo mạng lưới tuyên truyền ở cơ sở, phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo, cán bộ đoàn thể và lực lượng biên phòng trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hội thi là dịp để các tuyên truyền viên thể hiện kiến thức, kỹ năng truyền đạt, khả năng xử lý tình huống và sự sáng tạo trong lựa chọn hình thức truyền thông.

Tiểu phẩm "Chỉ vì không có con trai" của Tổ truyền thông cộng đồng xã Nam Quang.

Chị Bế Thị Hạnh, Tổ truyền thông cộng đồng xóm Lương Thông, xã Cần Yên cho biết, xóm là địa bàn còn nhiều khó khăn, chủ yếu có đồng bào Mông, Dao, Tày, Nùng sinh sống. Những năm qua, 11 thành viên Tổ truyền thông cộng đồng xóm Lương Thông đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo, mua bán người qua biên giới.

Tham gia hội thi, các thành viên mang đến tiểu phẩm “Giọt nước mắt sau cánh cửa”, phản ánh những vấn đề còn hiện hữu trong đời sống như phân biệt giới tính, bạo lực gia đình. Theo chị Hạnh, sân khấu hóa những câu chuyện gần gũi giúp thông điệp tuyên truyền sinh động, dễ tiếp nhận, nhất là tại địa bàn biên giới.

Ban Tổ chức đã trao Giải Nhất cho Tổ truyền thông cộng đồng xã Cần Yên.

Chị Chờ Thị Thuyên, Tổ truyền thông cộng đồng xóm Hồng Việt, xã Thông Nông cho biết, trong năm 2026, tổ đã tổ chức khoảng 20 cuộc tuyên truyền tại các cuộc họp phụ nữ, chi bộ và xóm. Nội dung tập trung vận động người dân xóa bỏ phong tục lạc hậu, tư tưởng trọng nam, khinh nữ, phòng, chống bạo lực gia đình và tảo hôn. Hồng Việt là xóm đặc biệt khó khăn, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Hiện địa bàn vẫn còn 3 cặp tảo hôn trong đồng bào Mông và tình trạng bạo lực gia đình vẫn xuất hiện tại một số hộ vùng cao.

“Sau Hội thi, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa những cách làm phù hợp về xóm, để mỗi thành viên trở thành một tuyên truyền viên gần dân, hiểu dân và vận động người dân hiệu quả hơn, đặc biệt là giúp người dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu và tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số”, chị Thuyên chia sẻ.

Ban Tổ chức trao giải cho Tổ truyền thông cộng đồng tham gia hội thi.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng Đoàn Lê An nhấn mạnh, qua hội thi, những cách làm hay, phương pháp truyền thông hiệu quả sẽ được chia sẻ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ truyền thông cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Những kinh nghiệm, sáng kiến và cách làm hiệu quả được tiếp tục vận dụng vào thực tiễn bằng nội dung phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Đặc biệt, các cấp Hội cần coi mỗi hoạt động truyền thông là một quá trình vận động xã hội, hướng tới tạo sự đồng thuận và thúc đẩy người dân cùng tham gia xây dựng môi trường sống bình đẳng, an toàn, văn minh…

Kết thúc Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi Tổ truyền thông cộng đồng” tỉnh Cao Bằng năm 2026, Ban Tổ chức trao giải nhất cho Tổ truyền thông cộng đồng xã Cần Yên; đồng thời trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích và các giải phụ khác.