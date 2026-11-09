Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Ấp Bắc tận tâm tháo gỡ mâu thuẫn từ cơ sở

Kiên trì gỡ những nút thắt trong cộng đồng

Từ ngày 1-7-2025, khi xã Đoài Phương được thành lập trên cơ sở sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, ông Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1981) Phó trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Ấp Bắc là một trong những người tích cực tham gia giải quyết các bất đồng trong nhân dân.

Theo ông Bình, phần lớn mâu thuẫn phát sinh từ những việc tưởng chừng nhỏ trong đời sống, như ranh giới đất, lối đi chung, mương thoát nước, vệ sinh môi trường hoặc quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Nếu không được phát hiện, giải quyết kịp thời, những bất đồng này có thể kéo dài, ảnh hưởng đến tình cảm và sự đoàn kết trong khu dân cư.

“Muốn hòa giải được thì trước hết phải nắm bắt tình hình, tìm hiểu nguyên nhân và nguyện vọng của từng bên. Không thể chỉ nghe một phía rồi vội vàng đưa ra kết luận. Phải đến tận nơi, lắng nghe các bên trình bày, sau đó mới phân tích, giải thích để mọi người hiểu và cùng tìm tiếng nói chung”, ông Bình chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1981), Phó trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Ấp Bắc, xã Đoài Phương. Ảnh: Vân Nga

Từ quan điểm đó, mỗi khi có vụ việc phát sinh, ông thường gặp gỡ từng gia đình để tìm hiểu bản chất vấn đề. Với những trường hợp liên quan đến nhiều hộ hoặc có quan hệ họ hàng phức tạp, ông chủ động phối hợp với bí thư chi bộ, trưởng thôn, Ban Công tác Mặt trận, người cao tuổi và những cá nhân có uy tín. Sự tham gia của nhiều người giúp quá trình trao đổi khách quan, tạo điều kiện để các bên cởi mở chia sẻ và tìm hướng giải quyết.

Một trong những vụ việc ông Bình dành nhiều thời gian vận động là mâu thuẫn liên quan đến tuyến mương thoát nước tại khu dân cư Vạn An. Ban đầu, tuyến mương phục vụ tiêu thoát nước mưa, nhưng về sau có thêm nước thải sinh hoạt chảy vào. Một số hộ lo ngại ô nhiễm nên không đồng tình, dẫn đến việc ngăn dòng chảy, thậm chí có đoạn bị đổ bê tông lấp lại. Hệ quả là mương bị tắc, gây mất vệ sinh và tiềm ẩn nguy cơ ngập úng khi mưa lớn.

Vụ việc kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân nhưng chưa tìm được phương án nhận được sự đồng thuận. Khi tham gia giải quyết, ông Bình không vội vận động người dân khơi thông dòng chảy mà trước hết tìm hiểu nguyên nhân khiến các hộ phản đối. Qua trao đổi, ông nhận thấy mối quan tâm chính của người dân là tình trạng nước thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường.

Trên cơ sở đó, ông phối hợp với những người có trách nhiệm tại địa phương, tranh thủ sự ủng hộ của người có uy tín trong khu dân cư để phân tích, vận động các hộ. Ông giải thích việc bảo đảm tiêu thoát nước không chỉ liên quan đến quyền lợi của một gia đình mà còn ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt chung. Nhờ kiên trì trao đổi, các bên từng bước tìm được tiếng nói chung; tuyến mương được khơi thông, góp phần cải thiện vệ sinh môi trường và hạn chế nguy cơ ngập úng.

Trong quá trình tham gia công việc tại địa phương, ông Bình còn vận động người dân đồng thuận với việc mở rộng đường giao thông, di chuyển cột điện phục vụ chỉnh trang khu dân cư. Khi có phương án bố trí lại cột điện, một số hộ băn khoăn vì lo ảnh hưởng đến lối đi và nhu cầu sử dụng điện. Ông đã đến từng gia đình tìm hiểu nguyện vọng, ghi nhận kiến nghị chính đáng, đồng thời phối hợp với trưởng thôn và các bên liên quan trao đổi phương án. Sau quá trình vận động, người dân đồng thuận, tạo điều kiện để công trình điện được di chuyển và tuyến đường được cải tạo.

Không chỉ giải quyết những bất đồng trong sinh hoạt cộng đồng, ông Bình còn phối hợp với cán bộ địa phương tuyên truyền, vận động người dân liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án cụm công nghiệp Sơn Đông 1. Với 72 hộ dân có liên quan, ông cùng các lực lượng ở cơ sở gặp gỡ, nắm bắt kiến nghị, giải thích chính sách và phối hợp tháo gỡ khó khăn. Hơn 20 hộ đã được vận động, giải quyết những băn khoăn ban đầu; các trường hợp còn lại tiếp tục được rà soát, trao đổi.

Góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm

Công việc hòa giải không chỉ diễn ra trong giờ hành chính. Có những vụ việc phát sinh vào buổi tối, khi các gia đình xảy ra tranh cãi, ông Bình vẫn chủ động có mặt để nắm tình hình, vận động mọi người bình tĩnh, tránh để mâu thuẫn diễn biến phức tạp. Dù công việc đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và không có chế độ đãi ngộ riêng, ông vẫn gắn bó với nhiệm vụ bằng tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tổ hòa giải thôn Ấp Bắc đã tiếp nhận, tham gia giải quyết 10 vụ việc, trong đó hòa giải thành 8 vụ. Riêng giai đoạn từ ngày 1-7 đến tháng 10-2026, tổ hòa giải thành 5 vụ. Nội dung chủ yếu liên quan đến đất đai, ranh giới, quan hệ gia đình, họ hàng và những bất đồng trong sinh hoạt cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Ấp Bắc, xã Đoài Phương (ngoài cùng bên phải) trao đổi với người dân Vạn An, thôn Ấp Bắc. Ảnh: VN

Nhận xét về ông Nguyễn Văn Bình, bà Nguyễn Thu Thủy, chuyên viên Phòng Nội vụ - Tư pháp xã Đoài Phương cho biết, ông là người nhiệt tình, trách nhiệm, sâu sát địa bàn và chủ động trong công việc. Trước mỗi vụ việc, ông đều tìm hiểu nguyên nhân, lắng nghe ý kiến các bên, lựa chọn hướng giải quyết phù hợp; đồng thời biết kết hợp quy định pháp luật với vận động bằng tình cảm, đạo lý và tranh thủ sự tham gia của những người có uy tín. Nhờ vậy, nhiều bất đồng được tháo gỡ ngay từ cơ sở, hạn chế nguy cơ phát sinh tranh chấp kéo dài.

Hiện nay, xã Đoài Phương có 11 tổ hòa giải ở cơ sở. Các tổ được kiện toàn với sự tham gia của những người am hiểu địa bàn, có uy tín và đại diện các tổ chức, đoàn thể. Đây là lực lượng gần dân, có điều kiện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời phát hiện những bất đồng trong đời sống để phối hợp giải quyết. Từ đầu năm đến nay công tác hòa giải của toàn xã đạt 95% (19/20 vụ việc hòa giải thành).

Phó chủ tịch UBND xã Đoài Phương Bùi Hữu Nam đánh giá, hòa giải ở cơ sở có vai trò quan trọng trong giải quyết mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế đơn thư, tranh chấp kéo dài, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương. Để hoạt động này đạt hiệu quả, bên cạnh tinh thần trách nhiệm của mỗi hòa giải viên, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và những người có uy tín trong cộng đồng. Xã sẽ tiếp tục quan tâm củng cố tổ chức, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ, tạo điều kiện để đội ngũ hòa giải viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thực tế cho thấy, hiệu quả hòa giải không chỉ thể hiện qua số vụ việc được giải quyết thành công mà còn ở những mối quan hệ được hàn gắn, sự đồng thuận được vun đắp trong cộng đồng. Bằng sự kiên trì, trách nhiệm và cách ứng xử thấu tình, đạt lý, ông Nguyễn Văn Bình cùng các hòa giải viên thôn Ấp Bắc đang góp phần giải quyết những bất đồng từ cơ sở, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, xây dựng khu dân cư đoàn kết, bình yên.