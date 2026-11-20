Lãnh đạo Học viện Lục quân tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Học viện tại buổi gặp mặt. (Ảnh: BẢO VĂN)

Chiều 20/11, tại phường Lâm Viên, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Học viện Lục quân tổ chức gặp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026). Dự buổi gặp mặt, có các đồng chí lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ, các nhà giáo tiêu biểu của Học viện đã nghỉ hưu, cùng cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ.

Trong diễn văn truyền thống, Trung tướng Đỗ Minh Xương, Giám đốc Học viện Lục quân trân trọng tri ân, biểu dương những đóng góp của các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhà khoa học đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Học viện.

Trung tướng Đỗ Minh Xương, Giám đốc Học viện Lục quân đọc diễn văn tại buổi gặp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. (Ảnh: BẢO VĂN)

Trung tướng Đỗ Minh Xương nhấn mạnh, với bề dày truyền thống hơn 80 năm, Học viện Lục quân đã góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng gần 600 khóa học với hơn 58 nghìn cán bộ chỉ huy-tham mưu trung, cao cấp binh chủng hợp thành, cán bộ quân sự địa phương và các binh chủng; 56 khóa đào tạo tiến sĩ với gần 500 nghiên cứu sinh quân sự; 39 khóa đào tạo thạc sĩ với hơn 1.700 học viên cao học; 53 khóa đào tạo giảng viên. Nhiều đồng chí học viên sau khi tốt nghiệp ra trường, đã phát triển trở thành tướng lĩnh, cán bộ cao cấp, giữ các trọng trách của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Cán bộ, giảng viên Học viện Lục quân tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: BẢO VĂN)

Cùng với đó, Học viện Lục quân đã đào tạo hàng nghìn cán bộ chỉ huy-tham mưu, giáo viên quân sự, thạc sĩ, tiến sĩ cho quân đội hai nước bạn, góp phần củng cố, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Năm học vừa qua, Học viện tập trung đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, vận dụng phương pháp dạy học tích cực; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Hiện nay, tất cả giảng viên có trình độ đại học trở lên, trong đó 87% có trình độ sau đại học; 20 giảng viên được công nhận nhà giáo dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng.

Đại biểu tham dự buổi gặp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. (Ảnh: BẢO VĂN)

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Giám đốc Học viện Lục quân yêu cầu cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện tiếp tục đổi mới quản lý, tổ chức đào tạo, nội dung, chương trình, phương pháp dạy học; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với yêu cầu sẵn sàng chiến đấu của đơn vị; học viên cần tự giác học tập, rèn luyện, chủ động vận dụng kiến thức lý luận vào thực tiễn huấn luyện, xây dựng đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi tốt nghiệp. Đồng thời, xây dựng môi trường văn hóa sư phạm quân sự lành mạnh, chính quy, kỷ luật, dân chủ, đoàn kết; chăm lo phát triển đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành.

Tại buổi lễ, Học viện Lục quân tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Học viện, các nhà giáo tiêu biểu đã nghỉ hưu và các nhà giáo đang giảng dạy tại Học viện.

Lãnh đạo Học viện Lục quân tri ân các nhà giáo tiêu biểu của Học viện đã nghỉ hưu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: BẢO VĂN)

Nêu cao truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Học viện Lục quân sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời, củng cố và vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.