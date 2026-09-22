Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) và Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA).

Dự lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, tùy viên quốc phòng một số nước tại Việt Nam.

Trong quân phục dã chiến, những chiến sĩ mũ nồi xanh lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình góp phần tô thắm thêm hình ảnh chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Huấn luyện toàn diện, sẵn sàng lên đường

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) nhấn mạnh, công tác chuẩn bị lực lượng cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 được triển khai đồng bộ, bám sát yêu cầu nhiệm vụ tại địa bàn phái bộ.

Trong quá trình chuẩn bị và huấn luyện toàn diện, hai đơn vị cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai lực lượng, thực hiện nhiệm vụ theo tiêu chuẩn của Liên hợp quốc và yêu cầu của từng phái bộ.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 gồm 63 quân nhân được điều động từ các quân khu, quân đoàn, bệnh viện quân đội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và một số cơ quan, đơn vị trong toàn quân, thực hiện nhiệm vụ thay thế lực lượng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tại Phái bộ UNMISS (Bentiu, Nam Sudan).

Tham gia đợt này, 100% cán bộ, nhân viên đơn vị hoàn thành chương trình huấn luyện về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, chuyên môn y tế dã chiến và kiến thức về hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đơn vị đồng thời tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng chuyên sâu tiếng Anh và một số nội dung nghiệp vụ với sự phối hợp của các đối tác quốc tế, trong đó có cấp cứu chấn thương quốc tế (ITLS), vận chuyển y tế đường không (AMET), phòng, chống bạo lực tình dục (CRSV), Luật Nhân đạo quốc tế (IHL) và nhận biết vật liệu nổ (EOI).

Lực lượng thuộc đội Công binh số 5 gồm 184 cán bộ, nhân viên, được điều động từ các lực lượng trong Quân chủng Phòng không, Không quân, Quân chủng Hải quân, các quân khu, quân đoàn, các binh chủng và Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Đội lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei), trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đội Công binh số 4. Đội đã hoàn thành chương trình huấn luyện chuyên ngành công binh tại Binh chủng Công binh; tổ chức huấn luyện ngoại ngữ cho nhân sự chủ chốt; huấn luyện về truyền thông, y tế, hậu cần, kỹ thuật và bảo vệ lực lượng.

Đội cũng tổ chức hợp luyện, diễn tập vận hành theo các tình huống sát với điều kiện thực tế địa bàn; phối hợp với các đối tác quốc tế trao đổi chuyên môn, bổ sung kiến thức về Luật Nhân đạo quốc tế, phòng, chống bạo lực tình dục và nhận biết vật liệu nổ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng bức tranh “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” cho đại diện Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5.

Lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ra thế giới

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Quốc kỳ, Quyết định cử đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và bức tranh “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5, thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các lực lượng Việt Nam trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của Liên hợp quốc, luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực tham gia các cơ chế hợp tác đa phương để giải quyết các thách thức toàn cầu, trong đó có các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Một biểu hiện cụ thể là việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Sau hơn 12 năm trực tiếp đóng góp vào cơ chế này, Việt Nam đã từng bước mở rộng lực lượng, lĩnh vực, địa bàn, hình thức và nâng cao chất lượng tham gia, triển khai nhiều loại hình đơn vị, đảm nhiệm nhiều vị trí với hơn 1.600 lượt sĩ quan, cán bộ, nhân viên thuộc lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp quan trọng của các tập thể, cá nhân đại diện cho đất nước tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; các lực lượng này đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam, được Liên hợp quốc và các đối tác quốc tế ghi nhận, đánh giá cao; góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Phó Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình; nâng cao chất lượng xây dựng, chuẩn bị lực lượng; chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng cho lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình; thường xuyên nắm chắc tình hình tại các địa bàn phái bộ, chủ động dự báo nguy cơ, xây dựng phương án xử lý tình huống, bảo đảm an ninh, an toàn cho lực lượng, để Việt Nam ngày càng tham gia chủ động, thực chất và hiệu quả hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Đồng thời các lực lượng cần đề cao bản lĩnh chính trị, đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, chủ động khắc phục khó khăn, chấp hành tốt quy định của Liên hợp quốc, pháp luật nước sở tại, phát huy cao nhất năng lực, kỹ năng chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam, kiên cường, nhân hậu và trách nhiệm, trong lòng bạn bè quốc tế.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao biểu tượng “Lương y như từ mẫu” cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và biểu tượng "Mở đường thắng lợi” cho Đội Công binh số 5, trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan đã chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo cho lực lượng chuẩn bị lên đường; đồng thời yêu cầu cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam, quy định của Liên hợp quốc, quy định của phái bộ và pháp luật nước sở tại.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng tin tưởng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 sẽ đoàn kết, bản lĩnh, chủ động, sáng tạo, giữ nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí đã trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trao biểu tượng “Mở đường thắng lợi”, “Lương y như từ mẫu” cho hai đơn vị.

Thay mặt hai đơn vị nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 xin hứa sẽ đoàn kết, bản lĩnh, giữ nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Nhân dân.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp quan trọng của các tập thể, cá nhân đại diện cho đất nước tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; các lực lượng này đã góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam với cộng đồng quốc tế.