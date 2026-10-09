Tô thắm nghĩa tình quân dân qua hoạt động về nguồn

Các hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cục Chính trị và ngành Chính trị lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 9 (20.10.1946 – 20.10.2026), nhằm thắt chặt tình đoàn kết, tô thắm nghĩa tình quân dân.

Đoàn công tác do Đại tá Lê Hoàng Giữ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 và Thượng tá Ngô Khánh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh làm trưởng đoàn.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8, tỏ lòng tưởng nhớ, tri ân công lao và sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8

Sau đó, đoàn tham quan Nhà truyền thống và tìm hiểu hình ảnh, tư liệu, hiện vật về quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành của Cơ quan Chính trị Quân khu 8 qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và các giai đoạn phát triển sau này.

Cùng ngày, đoàn công tác đã trao 50 suất quà tặng các gia đình chính sách và học sinh vượt khó trên địa bàn xã Nhơn Ninh với tổng trị giá 65 triệu đồng, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống; khích lệ các em học sinh tiếp tục đến trường, nỗ lực học tập vè rèn luyện.

Trao 50 suất quà tặng gia đình chính sách và học sinh vượt khó vươn lên trong học tập

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Lê Hoàng Giữ mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống; các em học sinh chăm ngoan, học giỏi, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Dịp này, đoàn công tác cũng đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Út, sinh năm 1927, ngụ ấp 5 Ngàn, xã Nhơn Ninh. Ân cần thăm hỏi sức khỏe và đời sống của mẹ, các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn trước những hy sinh của mẹ và gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Nhơn Ninh tổ chức bàn giao căn “Nhà tình nghĩa” cho gia đình ông Nguyễn Chí Linh; đồng thời bàn giao 2 căn “Nhà tình đồng đội” cho gia đình ông Nguyễn Văn Tranh và ông Cai Văn Hùng sinh sống tại địa phương.

Đoàn công tác đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Út

Trong đó, căn “Nhà tình nghĩa” có tổng kinh phí xây dựng 160 triệu đồng, mỗi căn “Nhà Tình đồng đội” có tổng kinh phí xây dựng 120 triệu đồng. Cục Chính trị Quân khu 9 hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng cho mỗi căn nhà, phần kinh phí còn lại do các gia đình đóng góp.

Nhân dịp bàn giao nhà, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh cũng trao tặng các gia đình những phần quà ý nghĩa nhằm chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần và tiếp thêm động lực để các gia đình vươn lên trong cuộc sống. Tại lễ bàn giao nhà, Thượng tá Ngô Khánh mong muốn các gia đình phát huy tinh thần tự lực, tích cực lao động, sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống.

Tổ chức bàn giao “Nhà tình nghĩa” và “Nhà tình đồng đội” cho các gia đình tại xã Nhơn Ninh

Chuỗi hoạt động về nguồn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện công tác dân vận, chính sách hậu phương Quân đội; lan tỏa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Lực lượng vũ trang trong chăm lo gia đình chính sách, người có công và các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.