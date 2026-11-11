Tô sắc màu mới cho những thước phim xưa
Những thước phim tài liệu lưu giữ nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc qua các thời kỳ. Theo thời gian, màu sắc và hình ảnh trong những bộ phim có thể phai mờ, nhưng giá trị vô giá mà những thước phim ấy lưu giữ vẫn còn nguyên ý nghĩa. Ngày nay, với sự hỗ trợ của công nghệ và góc nhìn sáng tạo của người trẻ, những thước phim xưa đang được phục chế, tô màu, mang đến những hình ảnh sống động hơn với khán giả.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/to-sac-mau-moi-cho-nhung-thuoc-phim-xua-24626111114261332.htm