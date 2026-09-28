Tờ rơi cho vay tiền len lỏi vào khu dân cư

Tờ rơi quảng cáo cho vay tiền nằm rải rác trước cổng nhà dân tại khu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Rạch Giá.

Xuất hiện lúc đêm khuya

Thời gian gần đây, ở một số khu dân cư phường Rạch Giá, trước cửa nhà, trên vỉa hè, cột điện và dọc các tuyến đường thường xuyên xuất hiện tờ rơi quảng cáo dịch vụ cho vay tiền trả góp. Đáng chú ý, việc phát tán thường diễn ra vào ban đêm khi đường phố vắng người, gây khó khăn cho việc phát hiện, ngăn chặn.

Theo ghi nhận, những tờ rơi này có kích thước nhỏ, in màu, nội dung ngắn gọn với các lời mời chào như “cho vay tiền nhanh”, “vay tiền góp ngày”, “không cần thế chấp”, “hỗ trợ tài chính” kèm theo số điện thoại liên hệ, thông tin về khoản tiền có thể vay và quảng cáo thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh.

Tại đường Nguyễn Cư Trinh, khu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Rạch Giá, tình trạng rải tờ rơi quảng cáo cho vay tiền góp vào ban đêm khiến một số người dân bức xúc. Những mẩu giấy xuất hiện trước sân, cổng nhà gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến sinh hoạt của các gia đình.

Bà N.T.A.T, ngụ khu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết: “Vào mỗi buổi sáng khi quét dọn sân nhà, tôi thường thấy tờ rơi quảng cáo dịch vụ cho vay tiền nằm rải rác trước cổng. Có hôm ngay trước sân, có hôm lại vướng ở cổng hoặc dọc lối đi, tôi phải thu gom, quét dọn mỗi ngày”.

Không chỉ gây mất mỹ quan khu dân cư, việc rải tờ rơi vào ban đêm còn khiến người dân lo ngại về an ninh, trật tự. Chị Huỳnh Thị Mỹ Huyền, ngụ khu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết các đối tượng thường lợi dụng lúc khuya để rải tờ rơi. Qua kiểm tra camera an ninh, chị phát hiện có người còn lấy đi vật dụng sinh hoạt gia đình để bên ngoài.

Tiềm ẩn nhiều hệ lụy

Công an xã An Minh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.C.L, trú tỉnh Thanh Hóa 1,5 triệu đồng về hành vi rải tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự, an toàn giao thông và trật tự xã hội. Trước đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, lực lượng Công an xã An Minh phát hiện, bắt quả tang L.C.L có hành vi rải hơn 3.000 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền trả góp trên địa bàn xã. Qua làm việc, L.C.L khai nhận được một người chưa rõ lai lịch thuê với tiền công 100.000 đồng để rải số tờ rơi trên.

Theo Thượng tá Lê Hoàng Hải, Trưởng Công an xã An Minh, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị phát hiện 2 trường hợp có hành vi rải tờ rơi quảng cáo cho vay tiền trên địa bàn. Qua xác minh, các đối tượng đều từ địa phương khác đến, được thuê để phát tờ rơi và thường lợi dụng đêm tối để thực hiện. Công an xã đã lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 38/2021/NĐ-CP, ngày 29/3/2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Lực lượng chức năng tạm giữ một đối tượng rải tờ rơi quảng cáo cho vay.

Thượng tá Lê Hoàng Hải cho biết việc rải tờ rơi quảng cáo không đúng quy định ảnh hưởng đến mỹ quan, vệ sinh môi trường và trật tự công cộng. Đáng lưu ý, những nội dung quảng cáo cho vay tiền với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh, không rõ nguồn gốc có thể khiến người dân dễ tiếp cận các hình thức vay thiếu minh bạch, tiềm ẩn nhiều hệ lụy.

Công an xã An Minh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức cho vay tiền có dấu hiệu bất thường, nhất là những lời mời chào vay nhanh, lãi suất cao hoặc không minh bạch về điều kiện vay. Khi phát hiện người có hành vi rải tờ rơi quảng cáo trái phép hoặc hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an xác minh, xử lý.

Điều 43 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với cá nhân, đồng thời buộc tiêu hủy tang vật vi phạm. Trường hợp người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi gây ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự có thể bị phạt từ 5 - 10 triệu đồng.