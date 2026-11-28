"Tổ quốc trong tim": Sách kết nối nghệ thuật và công nghệ
Tiếp nối sức lan tỏa của hai mùa chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” tại Hà Nội và TP.HCM, Báo Nhân Dân vừa chính thức ra mắt cuốn sách nghệ thuật tương tác song ngữ cùng tên. Với việc tích hợp công nghệ số trực tiếp trên trang in, ấn phẩm mang đến trải nghiệm đa phương tiện mới mẻ, từng bước phát triển “Tổ quốc trong tim” thành hệ sinh thái văn hóa đa dạng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/to-quoc-trong-tim-sach-ket-noi-nghe-thuat-va-cong-nghe-246261128064804805.htm