Tôi đến Tây Nguyên vào một buổi sớm có nắng rất nhẹ. Thứ nắng trong veo, như thể chỉ cần đưa tay ra là chạm được. Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo dẫn vào đơn vị, hai bên đã bắt đầu rực lên sắc vàng của dã quỳ. Loài hoa không hẹn mà cứ đến mùa lại nở, giản dị mà kiêu hãnh, như một lời chào lặng lẽ của cao nguyên dành cho những người khách phương xa.