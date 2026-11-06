'Tổ quốc bình yên' - lan tỏa những câu chuyện đẹp ở Cà Mau

Đặc biệt, 3 tác phẩm xuất sắc được vinh danh tại cuộc thi cấp toàn quốc đã ghi dấu ấn về cách kể chuyện chân thực, gần gũi, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an và ý thức trách nhiệm của mỗi công dân trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện nhóm tác giả Công an phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) đạt giải B cuộc thi sáng tạo video/clip Tổ quốc bình yên.

Tác phẩm “Phía sau hai chữ bình yên” của nhóm tác giả Đại úy Trần Như Hảo, Đại úy Nguyễn Lộc Phương Bắc và Trung úy Nguyễn Thành Trung, cán bộ Công an phường Tân Thành, đã chạm đến người xem bằng chính những công việc bình dị của người chiến sĩ Công an cơ sở. Với thông điệp “Bình yên không tự nhiên mà có”, tác phẩm xuất sắc đạt giải B tại cuộc thi.

Công an phường Tân Thành ra quân tuần tra, bảo ANTT địa bàn.

Được xây dựng theo thể loại phim tài liệu ngắn, tác phẩm mở đầu bằng khung cảnh cuộc sống thường nhật yên bình, nơi người dân an tâm lao động, học tập, sinh hoạt. Nhưng phía sau nhịp sống tưởng chừng bình lặng ấy là những công việc nối tiếp nhau của lực lượng Công an phường: Từ tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính, quản lý cư trú, tuyên truyền pháp luật đến tuần tra, kiểm soát địa bàn và sẵn sàng có mặt khi người dân cần giúp đỡ.

Mạch phim dần được đẩy lên cao trào bằng những tình huống khi bình yên bị đe dọa. Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ Công an hiện lên với tinh thần chủ động, trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, luôn đặt sự an toàn về tính mạng, tài sản và cuộc sống của Nhân dân lên hàng đầu.

Video tuyên truyền của Công an xã Vĩnh Lợi đăng tải trên fanpage Công an tỉnh Cà Mau thu hút nhiều lượt xem, chia sẻ.

Đại úy Trần Như Hảo (đại diện nhóm tác giả) chia sẻ: “Khi thực hiện video, chúng tôi muốn kể một câu chuyện thật gần gũi về công việc hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ Công an phường. Có những việc làm người dân nhìn thấy, nhưng cũng có rất nhiều nhiệm vụ diễn ra âm thầm, không phải lúc nào cũng được nhắc đến. Qua tác phẩm, mọi người hiểu rằng để có được cuộc sống bình yên hôm nay là sự nỗ lực, trách nhiệm và cống hiến của rất nhiều cán bộ, chiến sĩ. Đó cũng là động lực để mỗi người tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Cuộc thi “Tổ quốc bình yên” tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến Công an toàn tỉnh với nhiều tác phẩm truyền thông ấn tượng trên các nền tảng số.

Điểm thu hút của video là cách tái hiện tình huống lực lượng Công an xã tổ chức kiểm tra, bắt giữ nhóm đối tượng đang tụ tập cá độ bóng đá trực tuyến với số tiền hàng chục triệu đồng. Khi các đối tượng đang mải mê cá cược, dưới sự bao che và chủ quan của chủ quán, lực lượng Công an bất ngờ xuất hiện. Tình huống truy bắt được thể hiện bằng những phân cảnh vừa bất ngờ vừa hài hước: người vấp ngã dưới ruộng, người lao vào vườn chuối, đối tượng nhảy xuống sông tìm đường lẩn trốn, thậm chí chủ quán cuống cuồng chui vào thùng rác, có người còn giả vờ hát karaoke để đánh lạc hướng.

Đặc biệt, việc kết hợp yếu tố hài hước, trào phúng với tình huống tuyên truyền pháp luật đã giúp nội dung vốn dễ khô khan trở nên sinh động, dễ tiếp nhận. Thông điệp kết thúc “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát” vừa mang tính răn đe, vừa nhắc nhở người dân không tham gia đánh bạc, tổ chức cá cược dưới bất kỳ hình thức nào, nhất là trên không gian mạng; đồng thời nâng cao ý thức tự phòng ngừa, chủ động phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật.

Không chỉ có CBCS Công an, sức lan tỏa của Cuộc thi còn được thể hiện rõ nét trong khối học sinh, sinh viên. Bằng góc nhìn của thế hệ trẻ, nhóm học sinh Trường THCS Hồ Thị Kỷ, xã Định Thành đã mang đến tác phẩm “Bẫy công nghệ”, đoạt giải C tại Cuộc thi.

Lựa chọn vấn đề đang được nhiều gia đình quan tâm, tác phẩm tập trung cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao, đặc biệt là việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ giả mạo hình ảnh, giọng nói (Deepfake) để thao túng tâm lý, đánh vào tình cảm và lòng tin của nạn nhân.

Thông qua câu chuyện được xây dựng gần gũi, video cho thấy công nghệ mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ nếu người sử dụng thiếu kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ. Sự thiếu cảnh giác của người lớn tuổi, tâm lý nhẹ dạ, cả tin của một bộ phận người trẻ có thể trở thành kẽ hở để tội phạm lợi dụng. Tác phẩm gửi gắm lời cảnh báo: không vội tin vào hình ảnh, giọng nói trên môi trường mạng; cần xác minh trực tiếp thông tin trước khi thực hiện các giao dịch tài chính, kể cả khi yêu cầu xuất phát từ người thân quen.

Điểm chung của các tác phẩm đạt giải là đều xuất phát từ những vấn đề gần gũi trong đời sống, phản ánh chân thực nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và trách nhiệm của mỗi người trong gìn giữ bình yên cuộc sống.

“Tổ quốc bình yên” không chỉ là tên gọi một cuộc thi, mà còn là thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm của mỗi người, mỗi câu chuyện đều góp thêm một tiếng nói tích cực, một hành động thiết thực vì bình yên cuộc sống.