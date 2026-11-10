Tờ Politico liệt kê các đại diện châu Âu tới Abu Dhabi ủng hộ Ukraine đàm phán

Các đại diện châu Âu có mặt tại Abu Dhabi hỗ trợ Ukraine (từ trái qua phải): Cố vấn ngoại giao Pháp Emmanuel Bonne, Cố vấn đối ngoại Đức Gunther Sautter, Cố vấn an ninh quốc gia Anh Jonathan Powell. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo báo châu Âu Politico, Đức sẽ cử ông Gunther Sautter, cố vấn về các vấn đề đối ngoại của Thủ tướng Đức, người đại diện cho nước này trong nhóm "Euro-troika" (Bộ ba châu Âu) và điều phối "định dạng Berlin".

Về phía Vương quốc Anh, thành phần tham dự có thể bao gồm ông Jonathan Powell, cố vấn an ninh quốc gia của Thủ tướng Anh, nhân vật được cho là có mối quan hệ chặt chẽ với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ ông Steve Witkoff.

Italy có thể cử ông Fabrizio Saggio, cố vấn của Thủ tướng Giorgia Meloni, trong khi Pháp sẽ có ông Emmanuel Bonne, cố vấn ngoại giao của Tổng thống.

Ngoài đại diện các quốc gia, NATO dự kiến cử ông Geoffrey van Leeuwen, chánh văn phòng của Tổng thư ký NATO Mark Rutte, đồng thời là cố vấn về các vấn đề chiến lược của ông. Euronews cho biết, Ủy ban châu Âu xác nhận ông Bjoern Seibert, chánh văn phòng của Chủ tịch Ursula von der Leyen, cùng một đại diện của Hội đồng châu Âu sẽ tham dự với tư cách đại diện các thể chế của Liên minh châu Âu (EU).

Trước đó, vào ngày 8/11, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot khẳng định châu Âu sẽ có đại diện tại Abu Dhabi và Pháp sẽ tham gia các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Phát biểu trên đài phát thanh RTL, ông Barrot nêu rõ: "Châu Âu sẽ có đại diện và Pháp sẽ có mặt tại Abu Dhabi để tham gia các cuộc đàm phán này". Ông cho biết trước đây đã từng có những cuộc thảo luận có hoặc không có sự tham gia của châu Âu, nhưng lần này các đại diện châu Âu "chắc chắn sẽ tham gia". Ông nhấn mạnh: "Pháp sẽ có mặt tại đó và đảm bảo rằng tiếng nói của châu Âu được lắng nghe".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần bày tỏ mong muốn các đồng minh châu Âu tham gia tiến trình đàm phán. Trong khi đó, phía Nga cho rằng đại diện châu Âu sẽ không có mặt tại bàn đàm phán.

Các cuộc đàm phán giữa Nga, Mỹ và Ukraine về giải quyết xung đột tại Ukraine dự kiến diễn ra trong hai ngày 10-11/11 tại Abu Dhabi. Phái đoàn Nga do Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky dẫn đầu, trong khi phái đoàn Ukraine do ông Rustem Umerov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại, dẫn đầu. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào những bảo đảm an ninh, với các nội dung cụ thể được thảo luận kín.

Trước đó, ông Peskov khẳng định các đại diện châu Âu sẽ không tham gia trực tiếp vào đàm phán, do các bên đã thống nhất ngay từ đầu về khuôn khổ ba bên. Các cuộc gặp lần này được tổ chức ở cấp quan chức, không phải cấp lãnh đạo.

Khả năng châu Âu tham gia ủng hộ Ukraine tại Abu Dhabi diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump làm dấy lên những quan ngại về khả năng Washington thay đổi cách tiếp cận đối với Điện Kremlin. Trước đó, ông Trump dự đoán có thể đạt được một thỏa thuận "rất lớn" với Nga, không chỉ liên quan đến xung đột tại Ukraine mà còn bao gồm "toàn bộ châu Âu".

Trước thềm cuộc đàm phán, ngày 5/11, các quan chức Mỹ, châu Âu, Ukraine và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã gặp nhau tại Brussels (Bỉ) để chuẩn bị cho các cuộc thảo luận ở Abu Dhabi. Một người phát ngôn NATO cho biết các bên "đã tìm cách thúc đẩy một kết thúc công bằng và bền vững cho cuộc chiến ở Ukraine".

Jared Kushner, đặc phái viên đồng thời là con rể của Tổng thống Mỹ, tham gia cuộc họp tại Brussels theo hình thức trực tuyến. Ông cho biết Washington đang nỗ lực xây dựng "một cấu trúc an ninh châu Âu rộng lớn hơn, có thể giúp tạo tiền đề cho một nền hòa bình lâu dài".