Tố My vừa công bố My’s show - Tình 10 năm, quy tụ dàn khách mời tên tuổi gồm NSƯT Hoài Linh, danh ca Hương Lan, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê, Tiêu Minh Phụng, Ngọc Phụng, nghệ sĩ hài Lâm Vỹ Dạ, MC Nguyên Khang, hai con gái nuôi của cố nghệ sĩ Phi Nhung là Thiêng Ngân và Quỳnh Trang, cùng nhiều khách mời bí mật chưa được tiết lộ.

Xuất thân là cử nhân ngành Luật và rẽ hướng sang ca hát từ bệ phóng Solo cùng bolero 2015, Tố My cho rằng, 10 năm tuy không quá dài nhưng đủ để cô trải qua trọn vẹn những cung bậc cảm xúc từ thăng hoa đến áp lực, thử thách. Chia sẻ về lý do chọn thời điểm đầu năm 2027 để thực hiện liveshow, Tố My cho biết, đây là giấc mơ được cô ấp ủ từ lâu và dành hơn nửa năm cùng ê kíp lên kế hoạch thực hiện.

"Tôi chọn ngày 3/1/2027 vì muốn liveshow này như một dấu gạch nối, khép lại chặng đường 10 năm để mở ra một trang mới khác biệt và đổi mới hơn. Dịp đầu năm mới cũng mang ý nghĩa cầu chúc cho mọi thứ khởi sắc", nữ ca sĩ bộc bạch.

Bên cạnh việc tái hiện những bản 'hit' và hình ảnh gắn liền với tên tuổi, liveshow diễn ra tại nhà hát Hòa Bình hứa hẹn mang đến sự bứt phá mạnh mẽ cả về âm nhạc, dàn dựng lẫn tạo hình, đồng thời lần đầu hé lộ những câu chuyện chưa từng kể của Tố My.

Dù là người con miền Trung, Tố My cho biết, 15 năm lập nghiệp tại miền Nam đã mang lại cho cô quá nhiều kỷ niệm và cơ hội phát triển. Do đó, việc lồng ghép văn hóa Nam Bộ vào liveshow ngay sau khi ra mắt album Thương nhau câu hò sắt son chính là món quà tri ân cô dành cho mảnh đất và khán giả nơi đây.

Tố My thừa nhận, cô chịu nhiều áp lực khi thực hiện cột mốc 10 năm, bởi chương trình không chỉ dừng lại ở một đêm nhạc thông thường mà phải kể được câu chuyện bằng ngôn ngữ âm nhạc có chiều sâu.

Sắp tới, nữ ca sĩ định hướng làm mới dòng nhạc quê hương, dân ca để tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, nữ ca sĩ chia sẻ cô từng đánh đổi nhiều sức khỏe, mồ hôi và nước mắt vì quá mải mê công việc.

Sau khi vượt qua biến cố sức khỏe và bình phục, Tố My khẳng định, cô đã sẵn sàng trở lại đường đua âm nhạc với "200% năng lượng". Đặc biệt, trong liveshow sắp tới, cô sẽ lần đầu thử sức diễn hài kịch cùng NSƯT Hoài Linh, Lâm Vỹ Dạ để mang đến màu sắc mới lạ cho khán giả.