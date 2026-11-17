Mới đây, ca sĩ Tố My thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại sự kiện công bố cột mốc mới trong sự nghiệp, đồng thời giới thiệu liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát. Đây không chỉ là dịp để nữ ca sĩ nhìn lại hành trình nghệ thuật đã qua mà còn đánh dấu sự trở lại của cô sau những biến cố về sức khỏe.

Tố My kỷ niệm cột mốc 10 năm làm nghề với liveshow diễn ra vào đầu năm 2027.

Tại sự kiện, Tố My có những trải lòng về chặng đường một thập kỷ gắn bó với âm nhạc. Nữ ca sĩ thừa nhận bản thân đang đối diện với không ít áp lực khi thực hiện liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát. Theo Tố My, chương trình không đơn thuần là một đêm nhạc quy tụ những ca khúc quen thuộc mà còn phải kể được câu chuyện nghệ thuật có chiều sâu, truyền tải những dấu ấn và cảm xúc mà cô đã trải qua.

Đáng chú ý, khi nhìn lại hành trình giữ gìn danh xưng "ngọc nữ bolero", Tố My thừa nhận bản thân đã phải đánh đổi không ít điều. Suốt 10 năm qua, nữ ca sĩ dành phần lớn thời gian và tâm sức cho công việc, đôi khi mải mê chạy theo những dự án âm nhạc mà quên mất việc chăm sóc chính mình.

Đằng sau hình ảnh một Tố My chỉn chu, xinh đẹp mỗi lần xuất hiện trên sân khấu là những tháng ngày đánh đổi bằng sức khỏe, mồ hôi và cả nước mắt. Những áp lực trong quá trình làm nghề, cộng với biến cố sức khỏe từng trải qua, khiến nữ ca sĩ có dịp nhìn nhận lại bản thân và hành trình nghệ thuật của mình.

Đằng sau hình ảnh một Tố My chỉn chu, xinh đẹp mỗi lần xuất hiện trên sân khấu là những tháng ngày đánh đổi bằng sức khỏe, mồ hôi và cả nước mắt.

Sau thời gian điều trị và hồi phục, Tố My cho biết cô đã sẵn sàng trở lại đường đua âm nhạc với 200% năng lượng. Đây cũng là động lực để nữ ca sĩ tiếp tục theo đuổi những mục tiêu mới, thay vì chỉ dừng lại ở thành quả đã có.

Ở chặng đường tiếp theo, Tố My mong muốn làm mới dòng nhạc quê hương, dân ca để tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ. Nữ ca sĩ kỳ vọng những giá trị truyền thống vẫn được gìn giữ nhưng có thêm cách thể hiện mới mẻ, phù hợp với thị hiếu âm nhạc hiện đại.

Tố My mong muốn làm mới dòng nhạc quê hương, dân ca để tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ.

Sau 10 năm, danh xưng "ngọc nữ bolero" không chỉ gắn liền với hình ảnh của Tố My trên sân khấu mà còn là sự nhắc nhớ về hành trình bền bỉ phía sau ánh đèn. Với nữ ca sĩ, cột mốc một thập kỷ không phải điểm dừng mà là khởi đầu cho một chương mới trong sự nghiệp.