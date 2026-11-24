Máy bay của các hãng hàng không Việt Nam tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một vật thể bay xuất hiện tại khu vực cấm bay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã ảnh hưởng đến an toàn bay. Ngay lập tức, các cơ quan liên quan đã kịp thời phối hợp xử lý tình huống và đảm bảo hoạt động an toàn bay.

Theo thông tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), vào lúc 13h51 hôm nay (ngày 24/11), trong quá trình khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài tiếp nhận thông tin từ tổ lái một chuyến bay về việc phát hiện vật thể bay nghi là thiết bị bay không người lái (drone) tại khu vực lân cận sân bay Nội Bài.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhận định tình huống có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay, Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài đã kích hoạt phương án xử lý tình huống có vật thể bay trong vùng cấm bay, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp ứng phó theo quy định.

Trong thời gian xử lý tình huống, công tác điều hành bay được triển khai chủ động, thận trọng; phương án khai thác được điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế nhằm bảo đảm an toàn cho các chuyến bay. Một số chuyến bay được điều tiết chờ hoặc chuyển hướng đến sân bay dự bị theo phương án điều hành.

Đến 14h32 cùng ngày, vật thể được xác minh là một chiếc diều màu cam đỏ đã được lực lượng chức năng thu hồi. Sau khi hoàn tất công tác xử lý, hoạt động khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài được khôi phục bình thường.

“Việc chủ động tiếp nhận thông tin, kích hoạt phương án xử lý và phối hợp kịp thời giữa Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài với các cơ quan, đơn vị liên quan đã góp phần bảo đảm an toàn hoạt động bay, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại cảng hàng không,” lãnh đạo VATM đánh giá./.