Tổ khuyến nông cộng đồng ở Lào Cai cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Những dấu ấn tích cực từ cơ sở

Theo Thông tư số 60/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hệ thống tổ khuyến nông cộng đồng có vai trò nòng cốt góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn sản xuất. Điểm mới của mô hình này là sự tham gia trực tiếp của nông dân sản xuất giỏi, hợp tác xã và doanh nghiệp, đóng vai trò như một cầu nối giữa cơ quan chuyên môn với người dân.

Các thành viên Tổ Khuyến nông cộng đồng xã Xuân Ái cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm.

Thực tế tại cơ sở cho thấy, từ khi đi vào hoạt động, các tổ khuyến nông cộng đồng đã mang lại những thay đổi rõ nét trong đổi mới tư duy và phương thức sản xuất của người dân.

Chia sẻ về hiệu quả hoạt động của tổ khuyến nông cộng đồng, bà Hoàng Thị Duyên, thôn Đại Phác, xã Xuân Ái, phấn khởi cho biết: “Từ khi tham gia tổ khuyến nông cộng đồng, chúng tôi được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ phân bón, giống và vật tư sản xuất. Nhờ đó, có thêm kiến thức, kinh nghiệm trong chăm sóc, nuôi tằm, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất”.

Không chỉ hỗ trợ vật tư sản xuất, các tổ khuyến nông cộng đồng còn trở thành cầu nối gắn kết người dân, tạo điều kiện để các hộ trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kỹ thuật, giúp đỡ nhau trong sản xuất, cùng phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập.

“Mục tiêu lớn nhất của việc thành lập tổ là để các thành viên hỗ trợ nhau trong sản xuất và phát triển kinh tế. Đặc biệt, trong nghề trồng dâu, nuôi tằm, việc cùng nhau chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và hỗ trợ công việc hằng ngày sẽ giúp khắc phục những hạn chế khi từng hộ sản xuất riêng lẻ” - bà Hoàng Thị Lon, Trưởng thôn Đại Phác, xã Xuân Ái thông tin thêm.

Thành viên tổ khuyến nông cộng đồng trực tiếp hướng dẫn người dân kỹ thuật bón lót phân cho cây trồng ngay tại đồng ruộng.

Bên cạnh việc chuyển giao kỹ thuật, các tổ khuyến nông cộng đồng còn phát huy vai trò nòng cốt trong việc triển khai, đưa các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp đến với người dân.

Được thành lập mới từ tháng 3/2026, toàn tỉnh hiện có 57 tổ với hơn 1.000 thành viên. Dù được kỳ vọng là cầu nối chuyển giao kỹ thuật trực tiếp, mô hình này đang vấp phải những khó khăn trực diện: Vận hành "không đồng": Tổ chức hoạt động 100% tự nguyện, hiện chưa có bất kỳ chế độ, chính sách hay phụ cấp cụ thể nào để hỗ trợ các thành viên trực tiếp tham gia.

Không ngân sách duy trì: Các tổ hoàn toàn không có nguồn kinh phí để tổ chức hội họp, mở lớp tập huấn, chi trả chi phí đi cơ sở hay triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền.

Thiếu thốn hạ tầng: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân chưa được đầu tư.

Nguy cơ hoạt động cầm chừng: Sự thiếu hụt toàn diện về nguồn lực tài chính khiến nhiều tổ rơi vào cảnh hoạt động cầm chừng, chưa phát huy được vai trò lực lượng hỗ trợ kỹ thuật nòng cốt tại thôn bản.

Bài toán kinh phí và sự phát triển bền vững

Dù đã phát huy hiệu quả thiết thực, tuy nhiên nhiều tổ khuyến nông cộng đồng vẫn gặp khó khăn do thiếu kinh phí duy trì hoạt động. Việc chủ yếu dựa trên tinh thần tự nguyện, chưa có cơ chế hỗ trợ cũng làm hạn chế phần nào đó sự nhiệt huyết và chất lượng công việc của các thành viên.

Các thành viên tổ khuyến nông cộng đồng tích cực hướng dẫn người dân kỹ thuật tiêm phòng, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Đánh giá thực tiễn hoạt động, ông Trương Văn Thuận - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Mậu A cho biết, Tổ khuyến nông cộng đồng xã Mậu A hiện có hơn 20 thành viên đến từ nhiều cơ quan, tổ chức, với trình độ chuyên môn đa dạng.

Thiếu kinh phí hoạt động là trở ngại lớn trong công tác phối hợp, tổ chức các buổi tuyên truyền tại cơ sở.

Ông Trương Văn Thuận kiến nghị: “Nhà nước cần có quy chế hoạt động cụ thể đối với các tổ khuyến nông cộng đồng, nhất là cơ chế bảo đảm kinh phí, tạo điều kiện để các tổ hoạt động hiệu quả hơn”.

Bà Hoàng Thị Lon, Trưởng thôn Đại Phác, xã Xuân Ái mong muốn chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm, sớm có chính sách hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện để tổ khuyến nông cộng đồng duy trì và phát triển bền vững.

Để giải quyết bài toán năng lực và định hướng lâu dài, thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã tổ chức nhiều hội nghị phổ biến pháp luật, hướng dẫn ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, từng bước giúp các tổ nâng cao khả năng hỗ trợ nông dân số hóa mô hình sản xuất, phát triển kinh tế.

Các thành viên Tổ Khuyến nông cộng đồng xã Xuân Ái cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Xuân Ái trao đổi kỹ thuật trồng dâu, nuôi tằm với các thành viên tổ khuyến nông cộng đồng.

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu tổ chức hơn 360 lớp tập huấn, nâng cao năng lực cho trên 13.000 lượt người, bảo đảm 100% thành viên các tổ khuyến nông cộng đồng được tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, để định hướng lớn này thực sự đi sâu vào đời sống, bên cạnh việc đào tạo, công tác tháo gỡ khó khăn về cơ chế tài chính cho các tổ khuyến nông cộng đồng là việc cần làm. Khi được bảo đảm điều kiện hoạt động cả về kiến thức, kỹ năng và nguồn lực, các tổ khuyến nông cộng đồng mới có thể phát huy đầy đủ vai trò cầu nối, đồng hành cùng nông dân phát triển sản xuất, góp phần xây dựng nền nông nghiệp bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.