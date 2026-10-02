Tờ khai TNCN đã được tiếp nhận, cá nhân nước ngoài có cần nộp lại không?

Hỏi:

Cá nhân nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam, có thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức ở nước ngoài chi trả và thuộc trường hợp trực tiếp khai thuế TNCN tại Việt Nam. Đối với Q2/2026, cá nhân đã nộp Tờ khai 02/KK-TNCN trong thời hạn quy định tại cơ quan thuế quản lý theo quy định áp dụng trước ngày 01/07/2026. Hệ thống thuế điện tử đã phát hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ, đồng thời số thuế phát sinh đã được nộp đầy đủ trong thời hạn. Sau ngày 01/07/2026, cơ quan thuế hướng dẫn cá nhân thực hiện Mẫu 08-MST để thay đổi cơ quan thuế quản lý về nơi cư trú, sau đó nộp lại Tờ khai 02/KK-TNCN Q2/2026 tại cơ quan thuế nơi cư trú. Theo khoản 1 Điều 100 Thông tư 89/2026/TT-BTC, hồ sơ khai thuế có kỳ tính thuế trước ngày 01/07/2026 thực hiện theo mẫu biểu áp dụng trước thời điểm Thông tư có hiệu lực. Tuy nhiên, quy định chuyển tiếp chưa thể hiện rõ cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ đối với trường hợp này.

1. Quy định nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi cá nhân cư trú tại Điều 22 Thông tư 89/2026/TT-BTC có áp dụng đối với Tờ khai 02/KK-TNCN Q2/2026, là kỳ tính thuế kết thúc trước ngày 01/07/2026, hay áp dụng từ các kỳ tính thuế thuộc thời gian Thông tư 89/2026/TT-BTC có hiệu lực?

2. Trường hợp Tờ khai Q2/2026 đã được nộp trong thời hạn và hệ thống thuế điện tử đã có Thông báo tiếp nhận, cá nhân có phải thực hiện Mẫu 08-MST để thay đổi cơ quan thuế quản lý và nộp lại Tờ khai Q2/2026 tại cơ quan thuế nơi cư trú hay không?

3. Trường hợp cá nhân phải nộp lại Tờ khai Q2/2026 tại cơ quan thuế nơi cư trú theo hướng dẫn của cơ quan thuế sau khi đã hết thời hạn nộp hồ sơ, ngày hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế được xác định theo ngày nộp hồ sơ ban đầu hay ngày nộp lại? Trường hợp này có bị xác định là chậm nộp hồ sơ khai thuế và bị xử phạt vi phạm hành chính hay không?

Trả lời:

Thuế tỉnh Tây Ninh hướng dẫn như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 100 Thông tư số 89/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 quy định:

“1. Đối với các hồ sơ khai thuế có kỳ tính thuế trước ngày 01 tháng 7 năm 2026, người nộp thuế thực hiện theo mẫu biểu áp dụng trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực. Các quyết định, thông báo của cơ quan thuế đã ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được thực hiện theo nội dung đã ban hành cho đến khi hết thời hạn thực hiện hoặc hết hiệu lực”.

- Căn cứ điểm c.1.2, điểm c.3.1.2 khoản 1 Điều 22 Thông tư số 89/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 22. Khai thuế thu nhập cá nhân

1. Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

…

c) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế:

c.1) Các trường hợp khai thuế theo quý:

…

c.1.2) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từnước ngoài;

…

c.3) Tiếp nhận, xử lý hồ sơ khai thuế

…

c.3.1.2) Đối với trường hợp quy định tại điểm c.1.2 khoản này là cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi cá nhân cư trú

.….”

- Căn cứ khoản 3 Điều 10 Nghị định 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định:

“Điều 10. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

…

3. Đối với loại thuế khai theo quý, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.…”

Căn cứ các quy định nêu trên thì Tờ khai 02/KK-TNCN kỳ Quý II/2026, do kỳ tính thuế trước ngày 01/7/2026 nên NNT thực hiện theo mẫu biểu áp dụng trước ngày 01/7/2026 theo quy định tại khoản 1 Điều 100 Thông tư số 89/2026/TT-BTC.

Trường hợp Tờ khai 02/KK-TNCN kỳ Quý II/2026 được NNT nộp sau ngày 01/7/2026, việc xác định cơ quan thuế tiếp nhận, xử lý hồ sơ được thực hiện theo quy định tại điểm c.3.1.2 khoản 1 Điều 22 Thông tư số 89/2026/TT-BTC và thời hạn nộp tờ khai thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP.

Trường hợp NNT đã nộp hồ sơ sau ngày 01/7/2026 tại cơ quan thuế khác với cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi cá nhân cư trú, đề nghị NNT thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế để hồ sơ được chuyển đến hoặc được nộp tại cơ quan thuế có thẩm quyền. Việc xác định thời điểm hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế và xử lý hồ sơ được căn cứ vào hồ sơ thực tế, Thông báo tiếp nhận, Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế và quá trình xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý thuế.