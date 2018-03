Tổ hợp xét tuyển 'lạ': Những ý kiến trái chiều

Theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho các trường tự chủ phương án tuyển sinh, tự ra ngưỡng đảm bảo chất lượng theo yêu cầu chất lượng của từng trường. Sự đổi mới này đã giúp cho các trường mở rộng quyền tuyển sinh của mình hơn. Tuy nhiên, xung quanh vấn đề tổ hợp xét tuyển, vẫn có những ý kiến trái chiều.

Năm nay khá nhiều trường có đề án tuyển sinh thay đổi so với năm 2017.

Việc các trường chuyên đào tạo khối ngành kinh tế mở thêm ngành liên quan đến khối C, hay các ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng tuyển sinh bằng bằng các môn khối C, ngành Kiến trúc tuyển sinh bằng khối A… chính là ví dụ rõ nét cho sự thay đổi trong phương thức tuyển sinh của các trường trong năm nay.

Nhiều tổ hợp xét tuyển “lạ”

Theo dõi đề án tuyển sinh của các trường đại học, đã được Bộ GD&ĐT chính thức phê duyệt sau ngày 20/3, có thể thấy có khá nhiều trường có đề án tuyển sinh thay đổi so với năm 2017, và có những tổ hợp tuyển sinh khá “lạ”. Nếu trước đây, khối C chỉ có thể xét tuyển vào những trường đặc thù về xã hội thì năm nay có những trường đã sử dụng khối C để xét tuyển cả những ngành thuộc khối kinh tế, kỹ thuật.

Theo dõi trên trang thông tin tuyển sinh của Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai ngày 26-3 cho thấy, mùa tuyển sinh năm 2018 nhà trường sử dụng tổ hợp môn Văn, Sử, Địa và Văn, Sử, Giáo dục công dân cho khá nhiều ngành về công nghệ của trường, như: Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh… Đặc biệt, ở ngành Công nghệ thông tin, trường này sử dụng đồng thời hai tổ hợp môn Văn, Sử, Địa và Văn, Địa, Giáo dục công dân để xét tuyển, bên cạnh tổ hợp các môn Toán, Lý, Hóa và Toán, Lý, Địa. Tương tự, các ngành liên quan đến sức khỏe của trường này năm nay cũng “ưu tiên” xét tuyển môn Văn và Sử trong 2 tổ hợp môn: Văn, Sinh, Sử và Toán, Văn, Tiếng Anh.

Một ngành đặc thù khác là ngành Kiến trúc và Thiết kế nội thất, trong năm nay cũng có không ít trường tuyển sinh ngành này bằng các tổ hợp không có môn năng khiếu. Ví dụ Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, ở 2 ngành Kiến trúc và Thiết kế nội thất bên cạnh các tổ hợp có môn năng khiếu còn tuyển sinh bằng các tổ hợp Toán, Lý, Hóa và Toán, Văn, Anh.

Trường ĐH Nam Cần Thơ cũng xét tuyển ngành Kiến trúc bằng tổ hợp Toán, Lý, Hóa. Cách đây một vài tuần, Trường ĐH Nam Cần Thơ cũng đã gây xôn xao dư luận khi có ý định sử dụng những tổ hợp xét tuyển bất thường trong mùa tuyển sinh năm nay, đó là thay vì chỉ xét tuyển các khối A; A1 truyền thống cho các khối ngành kỹ thuật, kinh tế cần sử dụng khả năng tính toán, thì nhà trường lại tuyển sinh bằng cả khối C với các ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Bất động sản.... Sau khi gửi đề án tuyển sinh về Bộ GD&ĐT, đến ngày 21-3 đã thấy nhà trường cập nhật đề án tuyển sinh thay đổi. Trên trang thông tin tuyển sinh của nhà trường tổ hợp các môn khối C (Văn, Sử, Địa) trong đợt tuyển sinh năm nay không còn thấy xuất hiện tại các ngành này nữa... Thay vào đó, nhà trường đa phần sử dụng tổ hợp xét tuyển đều gắn liền với môn Toán cho các ngành về kinh tế, kỹ thuật.

Thí sinh cần tỉnh táo để lựa chọn ngành phù hợp. Ảnh minh họa.

Thí sinh cần lựa chọn ngành phù hợp

Đánh giá về việc các trường mở rộng tuyển sinh đối với các môn đặc thù xã hội cho các ngành, chuyên ngành thuộc nhóm Khoa học tự nhiên, hoặc ngược lại cũng có nhiều ý kiến trái chiều.

Ông Trần Anh Tuấn, chuyên gia về vấn đề nhân lực và thị trường lao động chia sẻ, việc những trường ĐH thông báo tuyển sinh bằng những tổ hợp “lạ” trên không chỉ khiến cho tỉ lệ sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường gia tăng, mà còn thể hiện sự thiếu sòng phẳng trong những cam kết đào tạo của nhà trường với thí sinh. Bởi rất khó để các em sinh viên với thế mạnh bản thân thuộc nhóm ngành khối C có thể học tốt các ngành học vốn mang tính đặc thù về kỹ thuật, nghiên cứu hay tài chính. Ngược lại, các em có thế mạnh về tổ hợp thuộc khối A cũng sẽ khó có thể học tốt các ngành vốn dĩ thuộc về khối xã hội nhân văn.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng đây là một dấu hiệu đáng mừng, là tin vui cho các thí sinh. Các em sẽ có nhiều lựa chọn hơn đối với nghề nghiệp tương lai của mình. Nhưng khi lựa chọn nghề nghiệp và trường theo học các em cũng chú ý chọn ngành học mình thực sự yêu thích, thuộc sở trường và cá tính của mình.

Đại diện Trường ĐH Công nghệ TP HCM, khi được hỏi về tổ hợp xét tuyển lạ đối với 2 ngành Kiến trúc và Thiết kế nội thất đã đưa ra những lý giải: 2 ngành Kiến trúc và Thiết kế nội thất, nhà trường vẫn duy trì 2 tổ hợp môn xét tuyển truyền thống có chứa môn vẽ song song với thử nghiệm các tổ hợp mới. Điều này nhằm tạo điều kiện cho những thí sinh không thực sự có năng khiếu vẽ nhưng có khả năng cảm nhận cái đẹp, có ý tưởng, tư duy sáng tạo tốt, thích ứng được với công nghệ vẫn có thể theo học các ngành thuộc khối kiến trúc quy hoạch.

Thay đổi theo yêu cầu của nhà trường

Vẫn theo đại diện Trường ĐH Công nghệ TP HCM, hiện nay đối với tất cả các ngành, ranh giới không còn phân định rạch ròi mà có sự liên thông, một ngành có sự tương tác với nhiều lĩnh vực khác nhau. Nên nếu sinh viên có tư duy sáng tạo, cộng với tư duy logic thì chắc chắn vẫn học được ngành này…

Về trường hợp các trường mở ngành mới khác hẳn xu hướng tuyển sinh những năm trước, dư luận xã hội cũng có băn khoăn về việc Trường ĐH Kinh tế quốc dân xét tuyển môn Sử, Địa cho ngành Quan hệ công chúng. Về điều này, ông Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Quản lý đào tạo nhà trường trả lời, không có gì đáng băn khoăn lắm vì trong hai tổ hợp khối C03 và C04 mà nhà trưởng tuyển sinh vẫn có yêu cầu về Toán. Ngành này thuộc về báo chí và truyền thông, đó là lý do trong tổ hợp xét tuyển của trường năm nay có khối C cho ngành mới này. Nhưng đây không phải khối C truyền thống mà là tổ hợp C03 (Toán, Văn, Sử) và C04 (Toán, Văn, Địa), đều có môn Toán. Nhà trường quyết định chọn 2 môn xã hội do đặc thù sinh viên ra trường sẽ hoạt động nhiều về xã hội và công chúng vì thế kiến thức xã hội rất quan trọng.

“Đối với ngành này công cụ Toán không cần nhiều, cũng như không yêu cầu học sinh giỏi như các ngành khoa học kỹ thuật, tự nhiên. Dựa trên chương trình đào tạo, chúng tôi yêu cầu về Toán trong ngành chỉ ở mức cơ bản. Tuy nhiên nằm trong tổng xét tuyển cả 3 môn, nếu 20 điểm mới trúng thì ít nhất môn Toán cũng phải đạt khoảng 5 điểm trở lên và 2 môn còn lại được 7 – 8 điểm/ môn” - ông Triệu chia sẻ.

Huyền Trang