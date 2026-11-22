Ra mắt Ban Chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Sinh thái Lê Bo.

Việc Tổ hợp tác nâng lên thành HTX là bước chuyển đổi nhằm mở rộng quy mô liên kết sản xuất, kinh doanh, phát triển các sản phẩm từ cây sen gắn với du lịch sinh thái tại địa phương.

Hiện nay, HTX có 16 thành viên, vốn điều lệ 2,5 tỷ đồng, chuyên trồng, khai thác và chế biến các sản phẩm từ cây sen, kết hợp phát triển du lịch sinh thái; HTX có 3 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP chế biến từ sen.

Hội đồng quản trị HTX gồm 3 thành viên, trong đó ông Lê Văn Bo làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.

Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp và xã Phong Mỹ chứng kiến Công ty Cổ phần Việt Herbs ký kết tiêu thụ sản phẩm với Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Sinh thái Lê Bo.

Dịp này, HTX tiến hành ký kết liên doanh, liên kết với 4 doanh nghiệp, HTX nhằm hợp tác tiêu thụ sản phẩm, cung ứng vật tư nông nghiệp và hỗ trợ phát triển sản xuất.