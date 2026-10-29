Tổ hợp 'Go Kart - Công viên Khủng long - Spa đại ngàn' đi vào hoạt động tại Phượng Hoàng Mộc Châu

Việc khánh thành tổ hợp dịch vụ giải trí và nghỉ dưỡng với tổng số vốn đầu tư lên đến gần 100 tỷ đồng tại Phượng Hoàng Mộc Châu - một thành viên của CLB Doanh nghiệp Cựu CAND Việt Nam - đánh dấu bước tiến mới trong việc hiện thực hóa chiến lược phát triển du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên tại Sơn La. Sự kiện không chỉ góp phần gia tăng sức hấp dẫn cho điểm đến mà còn thể hiện cam kết đầu tư dài hạn, nâng tầm hạ tầng du lịch Tây Bắc trong giai đoạn mới.

Lễ cắt băng khai trương Tổ hợp dịch vụ Go Kart - Công viên Khủng long - Khu chăm sóc sức khỏe tại Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Mộc Châu từ lâu đã được ví như viên ngọc quý của du lịch Tây Bắc nhờ khí hậu ôn hòa cùng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ. Nhằm mang đến những trải nghiệm đột phá, nâng tầm du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tại địa phương, Công ty TNHH Phát triển Du lịch Quốc tế Phượng Hoàng Mộc Châu đã tâm huyết đầu tư và chính thức đưa vào hoạt động Tổ hợp 3 dịch vụ đẳng cấp: Đường đua Go Kart thỏa mãn đam mê tốc độ, Công viên Khủng long kỳ thú dành cho gia đình và Khu chăm sóc sức khỏe - thiên đường phục hồi năng lượng giữa lòng đại ngàn.

Buổi lễ khai trương đã diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của các đồng chí: Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Ninh; Trung tướng Đường Minh Hưng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Văn Miên, nguyên Tổng Biên tập báo CAND, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Cựu CAND Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan sở, ngành tỉnh Sơn La, phường Mộc Sơn và phường Mộc Châu.

Các đại biểu tham dự lễ khai trương.

Trải qua 8 năm hình thành và phát triển từ một khu rừng thông hoang sơ, Phượng Hoàng Mộc Châu đã từng bước vươn mình trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng mang đậm dấu ấn thiên nhiên và bản sắc riêng. Năm 2026 đánh dấu bước đột phá quan trọng trong chiến lược đầu tư của công ty với tổng vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng cho các hạng mục mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa sản phẩm du lịch phục vụ du khách.

Giới thiệu về dự án, ông Lương Thế Cầu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Phượng Hoàng Mộc Châu cho biết tổ hợp dịch vụ mới bao gồm ba điểm nhấn chính: Khu du lịch Thế giới Khủng long hứa hẹn mang đến không gian khám phá sinh động cho các gia đình và trẻ nhỏ; Khu đua xe Go Kart được đầu tư bài bản với đường đua trẻ em, đường đua người lớn và khu đua xe địa hình sôi động; cùng Tổ hợp Spa chăm sóc sức khỏe hiện đại tích hợp xông đá muối Himalaya, xông đá thạch anh, xông than củi, tắm lá thuốc và bể bơi vô cực ngoài trời.

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng Công ty Phượng Hoàng Mộc Châu.

Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Công ty Phượng Hoàng Mộc Châu.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên thay mặt Hội Cựu CAND Việt Nam tặng hoa chúc mừng Công ty Phượng Hoàng Mộc Châu.

Tại lễ khai trương, ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Công ty Phượng Hoàng Mộc Châu trong việc liên tục đổi mới, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch chất lượng cao.

Ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại lễ khai trương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh việc đưa tổ hợp dịch vụ mới vào hoạt động không chỉ tạo thêm điểm nhấn hấp dẫn thu hút du khách, mà còn góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, từng bước khẳng định vị thế của Mộc Châu trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Chia sẻ tại buổi lễ với tình cảm chân thành và nghĩa tình gắn bó, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Ninh bày tỏ niềm tự hào và vui mừng khi chứng kiến từng bước trưởng thành, vươn xa của Công ty Phượng Hoàng. Ông nhấn mạnh, Phượng Hoàng không chỉ là một doanh nghiệp năng động, trách nhiệm tại địa phương nơi đặt trụ sở, mà còn đem tâm huyết, nguồn lực và tinh thần đổi mới sáng tạo để làm đẹp cho những vùng đất mới như Mộc Châu, Sơn La.

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Ninh phát biểu chúc mừng.

Những công trình mang dấu ấn Phượng Hoàng là minh chứng cho khát vọng cống hiến, tình nghĩa vẹn tròn giữa doanh nghiệp với quê hương và các địa phương bạn, góp phần kết nối phát triển kinh tế - du lịch liên vùng bền vững.

Sau phát biểu chúc mừng của lãnh đạo tỉnh, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khai trương, chính thức đưa tổ hợp dịch vụ vào vận hành.

Phát biểu đáp từ, ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Cựu CAND Việt Nam, Chủ tịch Công ty TNHH PTDL QT Phượng Hoàng Mộc Châu bày tỏ vui mừng, tự hào khi mở rộng khu du lịch và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo tỉnh Sơn La cùng các cấp chính quyền đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư. Việc đưa các hạng mục mới vào hoạt động không chỉ đánh dấu mốc phát triển của Công ty Phượng Hoàng Mộc Châu mà còn khẳng định cam kết gắn bó lâu dài, đồng hành cùng sự bứt phá của ngành du lịch địa phương dựa trên tiềm năng cảnh quan và bản sắc văn hóa độc đáo.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Công ty TNHH PTDL QT Phượng Hoàng Mộc Châu phát biểu đáp từ.

Doanh nghiệp xác định phát triển du lịch không chỉ là tạo ra các sản phẩm giải trí mới mà cốt lõi là mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng. Sự mở rộng này hướng tới mục tiêu tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng thời góp phần gìn giữ, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương tới du khách trong và ngoài nước; đồng thời, góp phần hỗ trợ cho lực lượng Công an và Hội Cựu CAND tại địa phương. Đây là triết lý phát triển bền vững mà doanh nghiệp luôn cam kết thực hiện để gắn kết lợi ích kinh doanh với sự phát triển chung.

Cuối cùng, trước các đại biểu và lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Công ty Phượng Hoàng Mộc Châu cam kết sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ vững tinh thần trách nhiệm và tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Mộc Châu, Sơn La. Dù chặng đường phía trước còn nhiều công việc, doanh nghiệp khẳng định niềm tin mạnh mẽ vào sự đồng hành của chính quyền và nhân dân địa phương để cùng xây dựng một điểm đến ngày càng giàu đẹp, hấp dẫn.

Trung tướng Đường Minh Hưng tặng hoa chúc mừng Công ty Phượng Hoàng Mộc Châu.

Công an tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng Công ty Phượng Hoàng Mộc Châu.

Câu lạc bộ Doanh nghiệp Cựu CAND Việt Nam tặng hoa chúc mừng Công ty Phượng Hoàng Mộc Châu.

Đường đua Go Kart tại Khu vui chơi giải trí Rừng thông Bản Áng vừa đi vào hoạt động.

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