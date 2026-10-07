Tổ hợp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi toàn diện HANDICO Hà Nội đi vào vận hành

Hợp lực xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện

Ngày 7/10, tại số 5 Thành Công (phường Giảng Võ, TP Hà Nội), Tổ hợp chăm sóc sức khỏe HANDICO Hà Nội được khai trương.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế... tham gia cắt băng khai trương tổ hợp.

Tổ hợp là kết quả của sự hợp lực giữa các đơn vị trong các lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng, y tế chuyên sâu, vận hành dưỡng lão và phục hồi chức năng.

Trong đó, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đóng vai trò hạt nhân kết nối và kiến tạo hạ tầng, đầu tư không gian kiến trúc đồng bộ, lựa chọn các đối tác để tạo nên một tổ hợp y tế tại vùng lõi Thủ đô.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tham gia với nền tảng chuyên môn, đội ngũ y bác sĩ và năng lực khám chữa bệnh.

Công ty Plaisant Vietnam thuộc Tập đoàn Care21 Nhật Bản đưa kinh nghiệm và phương pháp chăm sóc người cao tuổi của Nhật Bản đến Việt Nam.

Trung tâm Trị liệu và Phục hồi chức năng Myrehab Matsuoka được cố vấn chuyên môn bởi Tập đoàn Y tế EMS (Nhật Bản), cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng chuyên sâu, cá thể hóa cho nhiều nhóm người bệnh, gồm cơ xương khớp, sau đột quỵ, tim mạch, ung thư, sau can thiệp, phẫu thuật và bệnh lý mạn tính.

Tổ hợp chăm sóc sức khỏe HANDICO Hà Nội được đánh giá là góp phần cụ thể hóa các quyết sách lớn của Đảng và TP Hà Nội về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tổ hợp được xây dựng trên diện tích khoảng 2.000m², quy mô 9 tầng nổi và 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn trên 8.000m². Tổng kinh phí đầu tư xây dựng và trang thiết bị vận hành khoảng 600 tỷ đồng.

Tại ba tầng khối đế là Phòng khám Đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Thành Công, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cơ bản và chuyên sâu, đồng thời phối hợp chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trong khu dưỡng cư.

Phòng khám được trang bị hệ thống cận lâm sàng như chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, nội soi, thăm dò chức năng, sẵn sàng phục vụ khoảng 300 - 400 lượt khám mỗi ngày.

Các tầng phía trên dành cho khu căn hộ dưỡng cư kết hợp chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn Nhật Bản, do Công ty CP Plaisant Vietnam thuộc Tập đoàn Care21 (Nhật Bản) vận hành.

Trung tâm Trị liệu và Phục hồi chức năng Myrehab Matsuoka vận hành theo mô hình phục hồi chức năng ngoại viện, cung cấp các liệu trình chuyên sâu kết hợp lưu trú, đồng hành cùng người bệnh từng bước phục hồi và trở lại nhịp sống tự chủ hằng ngày.

Myrehab Matsuoka cung cấp dịch vụ y tế thiết yếu, hoàn thiện mô hình 5 tầng chăm sóc liên tục gồm nâng cao sức khỏe, dự phòng, điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc giảm nhẹ.

"Đưa bệnh viện về nhà"

Chia sẻ tại lễ khai trương, thay mặt các đối tác tham gia dự án, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, Tổ hợp được đầu tư theo mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi.

"Chúng tôi không đầu tư thêm một bệnh viện nữa, mà là 'đưa bệnh viện về nhà'. HANDICO có sẵn một ngôi nhà rất đẹp ngay giữa trung tâm Hà Nội, chúng tôi mang y tế đến, các bạn Nhật Bản mang đến sự tỉ mỉ và kiên nhẫn...", PGS.TS Hiếu chia sẻ.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phát biểu tại lễ khai trương.

Ông cho biết, tại Tổ hợp, các cụ được chăm sóc trọn vẹn và bình an. Tổ hợp có khu khám bệnh toàn diện để các cụ không phải chạy từ khoa này sang khoa khác; có khu cấp cứu đầy đủ trang thiết bị với nhân viên y tế nhiều kinh nghiệm, phòng khám tim mạch, lão khoa, nội tiết với sự tham gia khám, chữa của các bác sỹ uy tín; có khu phục hồi chức năng, vật lý trị liệu và dinh dưỡng riêng cho người cao tuổi; có góc sinh hoạt, vận động để các cụ gặp nhau cho đỡ cô đơn…

Quan trọng hơn cả, các cụ điều trị nhưng vẫn được ở trong chính ngôi nhà của mình, bên con cháu. Mỗi căn hộ được thiết kế như một ngôi nhà ấm cúng, nhưng bên trong là cả một hệ thống quy trình, thiết bị để đảm bảo an toàn cho mọi tình huống sức khỏe.

Hồ sơ bệnh án của các cụ được liên thông, nhắc lịch tái khám, theo dõi sức khỏe từ xa (Telehealth) để con cháu dù ở xa vẫn biết hôm nay bố mẹ huyết áp thế nào, ăn uống ra sao.

"Công nghệ không thể thay thế sự hiện diện của con cháu hay người chăm sóc, nhưng có thể giúp tiết kiệm thời gian cho công việc quản lý, theo dõi sức khỏe, từ đó có thêm thời gian dành cho người cao tuổi", PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cam kết: Tổ hợp lấy người bệnh làm trung tâm; chăm sóc người cao tuổi như chăm chính ông bà, bố mẹ mình bằng sự tử tế, kiên nhẫn, trách nhiệm và chuyên môn; đồng thời mong muốn chia sẻ mô hình để nhiều nơi khác cùng làm được.

Tổ hợp chăm sóc sức khỏe HANDICO Hà Nội mang ý nghĩa xã hội thiết thực, là bước đi tiên phong trong việc hiện thực hóa các quyết sách lớn về an sinh xã hội, chủ động thích ứng với quá trình già hóa dân số và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Hà Nội.