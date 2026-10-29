Tổ hòa giải Tổ dân phố số 17 phường Hoàng Mai: Hóa giải mâu thuẫn, vun đắp tình đoàn kết

Giải quyết mâu thuẫn từ sớm, từ gốc

Tổ hòa giải TDP số 17 Hoàng Mai đặt mục tiêu sự đoàn kết lên cao nhất, lấy quyền lợi của nhân dân làm tiêu chí hoạt động, điều gì có lợi cho dân thì làm. Đặc biệt là phòng ngừa và phát hiện sớm để xử lý, không gây mất an ninh trật tự. Chia sẻ về tình hình hoạt động của Tổ hòa giải, Bí thư chi bộ TDP số 17 Nguyễn Lệ Thanh, đồng thời là hòa giải viên, cho hay: “Tổ hòa giải được kiện toàn từ 1-7-2026 có nhiệm vụ phối hợp với cấp ủy, tổ dân phố, các chi hội, đoàn thể trực tiếp nắm bắt tình hình, tiếp nhận và giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng dân cư. Tổ dân phố có nhân khẩu đông, nhiều hộ dân, nhà tập thể, nhà cho thuê và các hộ kinh doanh. Vì vậy, việc phát hiện và giải quyết các mâu thuẫn từ sớm, từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng, góp phần giữ gìn sự đoàn kết trong khu dân cư, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng nếp sống văn minh".

Các thành viên Tổ hòa giải Tổ dân phố số 17 trao đổi chuyên môn tại nhà hội họp. Ảnh: Trần Oanh

Minh chứng cho hiệu quả hoạt động này, bà Nguyễn Thị Thanh Minh, Phó Tổ trưởng Tổ hòa giải cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn xảy ra 4 vụ việc và đều đã được giải quyết thành công. Đáng chú ý là sự việc xảy ra vào hồi 17 giờ ngày 2-9-2026 trong quá trình thi công nhà 672 H7, một tấm tôn dài khoảng 1,5m, rộng 0,55m rơi từ tầng 3 xuống làm một người đi đường bị thương ở tay phải và bên hông phải. Sau khi nắm bắt thông tin, các thành viên Tổ hòa giải đã có mặt tại hiện trường để sơ cấp cứu và đưa nạn nhân tới bệnh viện kịp thời, tìm hiểu nguyên nhân. Tiếp đó, Tổ hòa giải làm việc với chủ nhà, chủ thầu xây dựng, đội thợ xây để yêu cầu có biện pháp an toàn tuyệt đối, cử người thường xuyên giám sát công trình. Đồng thời, chủ nhà, chủ thầu phải chịu chi phí trong quá trình sơ cứu, cấp cứu nạn nhân cho đến khi sức khỏe ổn định; gặp gỡ nạn nhân, gia đình cùng bà con khu ngõ phố xin lỗi, khắc phục những tồn tại về mất an toàn, vệ sinh lao động.

Tủ đựng bình chữa cháy và búa được lắp đặt tại các ngách thuộc Tổ dân phố số 17. Ảnh: Trần Oanh

Nhiều năm làm Tổ trưởng tổ hòa giải, theo quan điểm của bà Thanh Minh, để một vụ hòa giải thành công thì một thành viên không thể làm được; phải là một tập thể từ Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận, Tổ trưởng TDP và các thành viên khác. Mọi người phải có kỷ cương, chính xác, nhiệt tình trong công việc, kiên trì và gần gũi với bà con thì mới hoàn thành nhiệm vụ.

Hiệu quả từ hòa giải gắn đời sống nhân dân

Để một địa bàn an toàn thì phải có sự phối hợp của tất cả các lực lượng, chứ không phải chỉ một tổ hòa giải. Theo Bí thư Chi bộ Nguyễn Lệ Thanh, TDP số 17 có 4 ngõ và 11 ngách cụt; có nhiều dây điện chằng chịt, nguy cơ cháy nổ. Cấp ủy Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận đã vận động xã hội hóa, mua 11 bình chữa cháy, búa, 11 tủ đựng. Khi gắn các tủ phòng cháy chữa cháy ở tường nhà dân thì có hộ không đồng ý, sợ bị hỏng tường. Các thành viên tổ hòa giải đã vận động, phân tích để người dân thấy việc lắp đặt sẽ có lợi cho toàn dân và gia đình trong công tác phòng cháy chữa cháy. Nhờ đó, các hộ dân đã hiểu ra và cho gắn tủ vào tường, giữ gìn, trông coi.

Bí thư Chi bộ Nguyễn Lệ Thanh và Tổ trưởng Tổ hòa giải Phạm Xuân Trường kiểm tra phương tiện phòng cháy chữa cháy tại các ngách. Ảnh: Trần Oanh

Cũng bằng phương pháp “mưa dầm thấm lâu”, kiên trì vận động và thuyết phục, bà Nguyễn Thị Châm, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ TDP số 17 cho hay: “Tháng vừa rồi, Tổ hòa giải đã giải tỏa được đống rác ở đầu ngách 147/50/11, tiếp giáp với dãy nhà H12 - H13. Tôi đã đi đến các dãy nhà, tuyên truyền, vận động bà con đổ rác đúng giờ quy định. Đồng thời, hàng ngày, cứ 4 giờ sáng và buổi trưa tôi lại ra đầu ngách để canh chừng. Buổi chiều lại có đồng chí khác trong Tổ hòa giải đến canh chừng và tuyên truyền mọi người đổ rác đúng nơi quy định. Sau một tháng tuyên truyền, vận động và canh chừng, đống rác đã được giải tỏa, bây giờ sạch sẽ, bà con nhân dân cứ đến giờ nhân viên vệ sinh gõ kẻng thì mang rác ra đổ".

Cùng chung niềm vui, chị Nguyễn Thị Thu Hương (số nhà 736H12) phấn khởi cho biết: “Mấy năm nay, ngay trước cửa nhà tôi luôn có đống rác. Tháng trước, các bác trong Tổ hòa giải đã túc trực sáng, trưa, chiều nhắc nhở mọi người đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Sau khoảng một tháng, nơi này đã sạch sẽ và xóa được chân rác".

Đống rác thải tại ngách 147/50/11 tiếp giáp với dãy nhà H12 - H13 đã được giải tỏa. Ảnh: Trần Oanh

Nói về cách làm, ông Phạm Xuân Trường, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ hòa giải TDP số 17 chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn tình đoàn kết trong khu dân cư luôn được thắt chặt, bởi không có sức mạnh nào bằng sức mạnh của toàn dân. Phòng ngừa từ sớm bao giờ cũng hiệu quả hơn để xảy ra sự việc rồi mới giải quyết. Mỗi thành viên tổ hòa giải phải bám sát cơ sở, chủ động phát hiện và hóa giải mâu thuẫn từ khi mới xảy ra. Quan trọng là củng cố niềm tin của nhân dân vào cấp ủy, chính quyền để ý thức tự giác chấp hành pháp luật của bà con ngày càng nâng cao".

Kẻng báo động được treo tại vị trí thuận lợi trong tổ dân phố để kịp thời thông báo khi có sự cố. Ảnh: Trần Oanh

Khẳng định vai trò này, ông Nguyễn Việt Phương, Tổ trưởng TDP số 17 nhận xét: Sau khi sáp nhập hai tổ dân phố thành một, khối lượng công việc tăng lên nhưng các thành viên trong tổ luôn đồng lòng, đoàn kết. Tổ hòa giải hoạt động bài bản, có kinh nghiệm trong xử lý mọi tình huống. Qua đó góp phần giữ vững bình yên và thắt chặt tình đoàn kết trong khu dân cư, để nơi đây thực sự là tổ dân phố đáng sống.