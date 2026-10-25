Tổ hòa giải thôn Văn Giáp giải quyết dứt điểm hàng loạt vụ việc tại cơ sở

Hòa giải là nhiệm vụ thường xuyên

Bên cạnh mặt tích cực của thôn Văn Giáp thời gian qua đã thực hiện được, thì cùng với đó còn nảy sinh các mâu thuẫn có liên quan đến cá nhân, gia đình và từ đó cũng đặt ra cho cán bộ làm công tác hòa giải của thôn Văn Giáp cùng sự nỗ lực làm tốt mặt công tác này giúp thôn ngày thêm ổn định.

Bà Dương Thị Chức, Bí thư Chi bộ thôn Văn Giáp cho biết, thời gian qua Chi bộ thôn luôn nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác theo các chỉ tiêu do Đảng ủy, UBND xã giao. Làm công tác ở thôn thì việc hòa giải là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục đi đôi với trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động.

Bà Dương Thị Chức, Bí thư Chi bộ thôn kiêm tổ trưởng tổ hòa giải thôn Văn Giáp đang chia sẻ thông tin với phóng viên. Ảnh: PV

Bà Dương Thị Chức, Bí thư Chi bộ thôn kiêm Tổ trưởng tổ hòa giải thôn luôn nghĩ rằng, làm hòa giải chính là một trong những việc của công tác dân vận khéo kết hợp với tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Ở mỗi việc, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức khi hòa giải mình đều hướng đến kết quả tốt nhất, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa tập thể, cá nhân.

Nhiều việc phải kết hợp giữa thôn và xã, giữa các ban ngành đoàn thể, giữa pháp luật và xử lý tình huống. Cùng có đồng quan điểm về hòa giải, ông Vũ Văn Thư, Trưởng thôn Văn Giáp chia sẻ, Văn Giáp là thôn mà mọi người đa số sống luôn đoàn kết trong thôn xóm, đi làm ăn ở nhiều vùng khác nhau, thôn có nhiều dòng họ, việc liên quan đến thôn thì Trưởng thôn, Phó thôn đều phải đồng hành giải quyết.

Thời gian qua, qua các vụ việc trực tiếp tham gia hòa giải thành công mới thấy sự đồng lòng của mỗi cá nhân trong hòa giải từng vụ việc là kinh nghiệm quý báu. Mỗi người trong tổ hòa giải trước mỗi sự việc phải nắm chắc, nắm kỹ và luôn phải đặt ra các tình huống có thể xảy ra trong quá trình hòa giải.

Bởi có rất nhiều trường hợp khi đến tuyên truyền vận động còn nghe ngóng, đợi xem người khác đã làm chưa thì mình thực hiện. Bên cạnh đó cũng tranh thủ các mối quan hệ anh em họ hàng, dòng tộc trong thôn xóm để cùng có hướng giải quyết, mong muốn là làm sao các bên được giải thích đều lắng nghe và thực hiện.

Đồng quan điểm với hai lãnh đạo thôn, các thành viên trong tổ hòa giải ở Văn Giáp xác định, hòa giải là công việc khó đòi hỏi sự trầm tính, lắng nghe, hiểu biết để có thể hòa giải ngọn ngành vấn đề. Hơn nữa, hòa giải thành công chính là xây dựng thôn xóm mình bình yên, phát triển bền vững. Chính từ sự đồng thuận, thống nhất chung, nhiều vụ việc ở Văn Giáp đã được tổ hòa giải hòa giải thành công tại cơ sở.

Thống nhất chung quan điểm

Vụ việc đầu tiên kể đến, đầu năm 2026, quá trình tuyên truyền, vận động ông Dương Duy T. cùng các thành viên trong gia đình tranh chấp quyền lợi hưởng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội.

Sau hai buổi hòa giải, bà Dương Thị Chức, Bí thư Chi bộ kiêm tổ trưởng tổ hòa giải thôn đã đưa ra hàng loạt lý lẽ, phân tích thiệt hơn giúp các thành viên trong gia đình ông T. hiểu, rồi đồng thuận, thống nhất phân chia tài sản. Cho đến nay không ai còn có ý kiến gì khác.

Tại các buổi sinh hoạt chi bộ, Chi bộ thôn Văn Giáp đã đưa ra bàn bạc, thống nhất cao quan điểm hướng giải quyết từng vụ việc dứt điểm ở tại cơ sở. Ảnh: PV

Còn với vụ việc giữa ông Nghiêm Xuân L với ông Nguyễn Đình Đ tranh chấp phần ranh giới đất ở gây mất ổn định khu dân cư. Qua đó, tổ hòa giải của thôn đã hai lần cùng cán bộ chuyên môn của xã đến trực tiếp tại hiện trường tuyên truyền, vận động, giải thích và yêu cầu hai gia đình cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đối chiếu với bản đồ qua các thời kỳ làm căn cứ thuyết phục. Nhờ đó, ông L. đã vui vẻ thống nhất để ông Đ. xây dựng tường bao.

Đó còn là việc một số gia đình ở thôn thải nước thải trong chăn nuôi ra mương. Sau khi nắm bắt tình hình, tổ hòa giải thôn đã đến gặp gỡ các gia đình, tuyên truyền, giải thích việc thải chất thải trong chăn nuôi ra nơi công cộng là sai, ảnh hưởng đến vệ sinh chung, gây mùi hôi và làm mất mỹ quan khu dân cư. Sau khi được giải thích, các gia đình đã chấp hành và thực hiện việc làm hệ thống chứa chất thải chăn nuôi, bảo đảm lợi ích chung.

Bà Dương Thị Chức chia sẻ, để các khu dân cư của thôn luôn ổn định, các thành viên tổ hòa giải đã luôn thống nhất chung quan điểm và hướng giải quyết từng vụ việc cụ thể. Muốn vụ việc được giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở, cán bộ thôn phải vào cuộc ngay từ sớm để nắm bắt tình hình và bản chất vấn đề, lắng nghe thông tin nhiều chiều và dựa vào tài liệu lưu giữ làm căn cứ giải quyết mới bảo đảm tính thuyết phục.

Còn rất nhiều vụ việc tổ hòa giải thôn Văn Giáp đã thực hiện, mỗi việc đều muôn hình vạn trạng nhưng tổ hòa giải đã hòa giải thành công. Từ công tác hòa giải của tổ hòa giải đã góp phần trong việc xây dựng thôn Văn Giáp luôn ổn định tình hình, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó keo sơn.