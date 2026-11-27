Tổ hòa giải cơ sở thôn Vạn Điểm tích cực tuyên truyền, huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư lắp đặt hệ thống gương cầu lồi. Ảnh: Nguyễn Chương

Thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên nổi tiếng với nghề truyền thống sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp. Hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra sôi động, lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông đông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn rủi ro khó lường.

Đặc thù của thôn sát nút giao cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ, Tỉnh lộ 429 và nhiều tuyến giao thông huyết mạch nối với đê hữu sông Hồng. Trong thôn có nhiều tuyến đường, lối vào khu dân cư cua gấp, tầm nhìn bị hạn chế nên đã xảy ra các vụ va quệt, xung đột giao thông gây thương tích về người và thiệt hại về tài sản.

Trước tình hình đó, Tổ hòa giải cơ sở thôn Vạn Điểm đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chung tay đóng góp kinh phí lắp đặt gương cầu lồi tại các điểm giao thông bị che khuất tầm nhìn. Quá trình vận động, các thành viên tổ hòa giải đã phát huy tinh thần gần dân, sát dân, kiên trì giải thích để mọi người hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích thiết thực của việc lắp đặt gương cầu lồi.

Tại thôn Vạn Điểm hiện có 12 điểm đầu các tuyến đường giao cắt đã được lắp đặt hệ thống gương cầu lồi, góp phần phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Ảnh: Nguyễn Chương

Với nhiều biện pháp, cách huy động nguồn lực hiệu quả, trong tháng 11 này thôn Vạn Điểm đã lắp đặt được 12 gương cầu lồi (trị giá gần 100 triệu đồng) tại các ngõ xóm, các ngã đường giao cắt, những vị trí được cho là “điểm đen” về tai nạn giao thông. Việc lắp đặt kịp thời hệ thống gương cầu lồi đã tạo tâm lý yên tâm để người dân trong thôn đi lại đảm bảo an toàn.

“Tổ hoà giải thôn Vạn Điểm đã tuyên truyền, huy động nguồn lực xã hội hoá lắp đặt hệ thống gương cầu lồi. Đây là việc làm hết sức thiết thực đối với người dân, bởi khi có gương cầu lồi mọi người dễ dàng quan sát, chủ động phòng tránh các phương tiện đi ra từ trong ngõ ngách chập hẹp, đảm bảo an toàn hơn khi tham gia giao thông”, bà Hoàng Thị Tam ở thôn Vạn Điểm cho biết.

Một số gương cầu lồi tại thôn Vạn Điểm được lắp đặt sát trạm cứu hoả cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả, công năng sử dụng. Ảnh: Nguyễn Chương

Để việc lắp đặt hệ thống gương cầu lồi được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các thành viên Tổ hoà giải thôn Vạn Điểm đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục, lấy sự đồng thuận của người dân làm trọng tâm. Đồng thời kết nối với các doanh nghiệp, cá nhân có điều kiện kinh tế tham gia đóng góp trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch.

Hoạt động xã hội hóa lắp đặt hệ thống gương cầu lồi ở thôn Vạn Điểm đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân, phát huy sức mạnh của cộng đồng trong giải quyết những vấn đề thiết thực ở cơ sở. Chính từ những việc làm thiết thực, hiệu quả, gần gũi với đời sống đã góp phần củng cố niềm tin của người dân với tổ hoà giải, xây dựng tình làng nghĩa xóm, tạo sự gắn kết, đồng thuận trong cộng đồng.

“Những vị trí đường giao thông trong thôn tầm nhìn bị hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cơ bản đã được lắp đặt hệ thống gương cầu lồi. Chúng tôi tiếp tục chung tay gìn giữ, bảo vệ, phát huy hiệu quả công trình vì sự bình yên, an toàn của mỗi người khi tham gia giao thông”, ông Nguyễn Văn Hải ở thôn Vạn Điểm chia sẻ.

Qua tìm hiểu được biết, tại thôn Vạn Điểm hiện có khoảng 30 tuyến đường có nguy cơ xảy ra va chạm, xung đột giao thông. Đây là những tuyến đường có những điểm giao cắt nhưng lại bị nhà cao tầng, tường rào, cây cối che khuất tầm nhìn, trong khi đó lưu lượng người, phương tiện qua lại thường rất đông.

Tổ hòa giải cơ sở thôn Vạn Điểm tiếp tục tuyên truyền, huy động nguồn lực xã hội hoá để lắp đặt thêm hệ thống gương cầu lồi tại các tuyến đường trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Chương

Ông Nguyễn Phúc Văn, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Vạn Điểm cho biết, xã hội hóa lắp đặt hệ thống gương cầu lồi là việc làm có ý nghĩa thiết thực. Mỗi chiếc gương được lắp đặt không chỉ mở rộng tầm nhìn cho người tham gia giao thông, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vì cộng đồng.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ; tăng cường kiểm tra, rà soát những điểm có nguy cơ mất an toàn để có phương án huy động nguồn lực xã hội lắp đặt thêm hệ thống gương cầu lồi, góp phần xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn”, ông Nguyễn Phúc Văn thông tin.

Với Tổ hòa giải cơ sở thôn Vạn Điểm, việc xã hội hóa huy động nguồn lực lắp đặt hệ thống gương cầu lồi là việc làm có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, góp phần phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn.