Tổ hòa giải cơ sở ở thôn Thao Chính luôn phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với người dân trong tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị. Ảnh: Nguyễn Chương

Giải phóng mặt bằng là một trong những khâu quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng và chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, đây cũng là nhiệm vụ phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, đặc biệt là các vấn đề về đất đai, tài sản trên đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ổn định đời sống sau khi bàn giao mặt bằng.

Trong quá trình triển khai Dự án trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, vai trò của tổ hòa giải cơ sở ngày càng được thể hiện rõ nét. Với phương châm gần dân, sát dân, các thành viên tổ hòa giải thôn Thao Chính luôn chủ động bám sát địa bàn, gặp gỡ, trao đổi với các hộ gia đình thuộc diện thu hồi đất để tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn cần được giải quyết.

Anh Đoàn Huy Kỳ ở thôn Thao Chính đồng thuận tháo dỡ công trình, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị. Ảnh: Nguyễn Chương

Anh Đoàn Huy Kỳ ở thôn Thao Chính cho biết, gia đình hiện có 388m2 đất đang được sử dụng để làm nhà ở kết hợp kinh doanh quán cà phê nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị. Ngôi nhà đã gắn bó với anh 16 năm, nay tháo dỡ, bàn giao mặt bằng nên bước đầu cảm thấy rất băn khoăn, tiếc nuối cho công sức đầu tư xây dựng.

“Sau khi được các cơ quan, đơn vị, các thành viên tổ hòa giải gặp gỡ, trao đổi, giải thích về công tác giải phóng mặt bằng, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tôi đã đồng thuận tiến hành tháo dỡ công trình, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án trọng điểm. Gia đình tôi mong muốn sẽ tiếp tục được các cấp có thẩm quyền xem xét về một số đề xuất, nguyện vọng để sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt sau khi đã bàn giao mặt bằng”, anh Đoàn Huy Kỳ cho biết.

Ông Nguyễn Trường An (bên phải) Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thao Chính chia sẻ, động viên anh Đoàn Huy Kỳ trong thực hiện tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án. Ảnh: Nguyễn Chương

Thời gian qua, thông qua những cuộc gặp gỡ, trao đổi, các thành viên tổ hòa giải cơ sở ở thôn Thao Chính đã tích cực tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án. Đồng thời, giúp người dân nắm bắt rõ hơn về các chủ trương, quy định của pháp luật trong việc thu hồi đất, các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để mọi người cùng phối hợp thực hiện.

“Trong công tác giải phóng mặt bằng, mỗi hộ gia đình có hoàn cảnh, điều kiện và nguyện vọng khác nhau. Do vậy, chúng tôi luôn chủ động nắm bắt tình hình, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, đồng thời triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo sự đồng thuận từ cơ sở, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án”, ông Nguyễn Trường An, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thao Chính cho biết.

Tại những vị trí đã bàn giao mặt bằng sạch, đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, thiết bị máy móc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị. Ảnh: Nguyễn Chương

Quốc lộ 1A qua địa bàn thôn Thao Chính dài khoảng 1km. Nhờ thực hiện quyết liệt, đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng, phát huy vai trò của các thành viên tổ hòa giải, nên hiện nay toàn bộ diện tích đất công đã hoàn thành giải phóng bằng. Tại những vị trí đã bàn giao mặt bằng sạch, đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, thiết bị máy móc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị.

“Tổ hòa giải cơ sở ở thôn Thao Chính luôn phát huy tinh thần, trách nhiệm, chủ động phối hợp với các bên liên quan đề triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng phù hợp. Các thành viên trong tổ luôn xác định, việc vận động xuất phát từ sự gần gũi, chân thành, trách nhiệm, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Qua đó kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án”, ông Vũ Quang Quyền, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Thao Chính cho biết.