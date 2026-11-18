Đoàn công tác của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Phú Xuyên và thôn Phú Cường kiểm tra việc mở rộng khuôn viên đình làng Minh Nga. Ảnh: PV

Trải qua bao thăng trầm của thời gian, đình làng Minh Nga cổ kính, linh thiêng, luôn gắn bó mật thiết với đời sống, sinh hoạt hoạt văn hoá của người dân địa phương và vùng phụ cận. Hằng năm, dịp đầu mùa Xuân mới và những lúc hội làng truyền thống, nơi đây luôn thu hút rất đông người dân, du khách thập phương, đặc biệt là con em xa quê về chung vui, tạo không khí rộn ràng, náo nức.

Tuy nhiên, do khuôn viên chật hẹp, phần nào đã ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động lễ hội cũng như nghi lễ dân gian truyền thống. Trước tình hình đó, thôn Phú Cường (sáp nhập từ thôn Minh Nga và Đinh Xá) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện hiến đất, mở rộng khuôn viên, tạo không gian sinh hoạt văn hoá cộng đồng rộng rãi, phù hợp với nếp sống mới.

“Trong quá trình mở rộng khuôn viên đình làng Minh Nga, gia đình tôi đã tự nguyện hiến một phần diện tích đất để làm đẹp cảnh quan công trình, tạo thuận lợi cho người dân, du khách trong việc tham quan và tổ chức các hoạt động tín ngưỡng dân gian tại đình. Đóng góp của gia đình tuy nhỏ, nhưng tôi luôn cảm thấy việc làm rất thiết thực, ý nghĩa vì lợi ích cộng đồng, làm đẹp thêm công trình văn hoá tại địa phương”, bà Đinh Thị Nhài ở thôn Phú Cường cho biết.

Khuôn viên đình làng Minh Nga được mở rộng, tạo thuận lợi cho người dân, du khách tham quan và tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hoá cộng đồng. Ảnh: PV

Cải tạo, mở rộng khuôn viên đình làng Minh Nga là việc làm có ý nghĩa thiết thực. Bởi khi không gian được mở rộng, các hoạt động lễ hội sẽ được tổ chức thuận lợi hơn, việc tu bổ, tôn tạo cây đa, giếng nước, sân đình sẽ góp phần tôn lên không gian đặc trưng của đình làng nơi vùng quê Đồng bằng Bắc Bộ. Đó là chưa kể đến, những dịp diễn ra lễ hội không gian chật hẹp sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động văn hoá, tín ngưỡng tâm linh của người dân, du khách.

“Quá trình tuyên truyền, vận động hiến đất, chúng tôi rất ghi nhận những đóng góp thiết thực của người dân có đất ở, đất sản xuất khu vực đình làng Minh Nga. Việc các hộ tự nguyện hiến đất đã tạo thuận lợi để thôn hoàn thành mở rộng khuôn viên sân đình, cũng như tổ chức các hoạt động lễ hội truyền thống”, Ông Đinh Văn Trĩnh, Phó Trưởng thôn, thành viên tổ hoà giải thôn Phú Cường cho biết.

Tự nguyện hiến đất phục xây dựng các công trình phúc lợi là việc làm quan trọng, có ý nghĩa thiết thực. Bởi đất đai là tài sản có giá trị lớn, gắn liền với quyền lợi và cuộc sống của mỗi gia đình. Nếu công tác tuyên truyền, vận động không được thực hiện tốt, thiếu sự chia sẻ và thấu hiểu, rất dễ phát sinh tâm tư, băn khoăn, thậm chí là những mâu thuẫn không đáng có.

Trong bối cảnh đó, cấp uỷ, chi bộ thôn, đặc biệt là các thành viên tổ hoà giải thôn Phú Cường đã đẩy mạnh tuyên truyền, trực tiếp đến các gia đình nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phân tích rõ mục đích của mở rộng khuôn viên đình làng Minh Nga. Khi chủ trương xây dựng được thực hiện, việc gặp gỡ, trao đổi, giải thích trên tinh thần tôn trọng, khách quan, thấu tình, đạt lý, các hộ dân đều phấn khởi đồng thuận hiến đất.

Đường vào đình làng Minh Nga được mở rộng, nâng cấp sau khi các hộ dân trong thôn tự nguyện hiến đất. Ảnh: PV

Ông Hoàng Hải Anh, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phú Cường, tổ trưởng tổ hoà giải của thôn cho biết, với sự tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, đã có 3 hộ gia đình tự nguyện hiến khoảng 17m² đất để mở rộng khuôn viên đình làng Minh Nga. Kết quả đó thể hiện tinh thần, trách nhiệm, sự đồng thuận và ý thức chung tay xây dựng quê hương của mỗi người dân.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò của tổ hoà giải, thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lan toả những việc làm thiết thực, có ích cho xã hội. Đây cũng là minh chứng sinh động cho phương châm lấy người dân làm chủ thể, lấy sự đồng thuận làm thước đo hiệu quả trong công tác dân vận”, ông Hoàng Hải Anh thông tin.