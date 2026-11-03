Tổ hòa giải thôn Đục Khê: Bám sát phương châm 'giải quyết dứt điểm từ cơ sở'

Lấy “tình cảm làm gốc” trong quá trình hòa giải

Ông Phạm Văn Quyền, Trưởng thôn, thành viên tổ hòa giải thôn Đục Khê, thông tin, thôn Đục Khê có 2461 hộ dân, với 9.500 nhân khẩu. Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thôn được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định. Tổ hòa giải thôn hiện có 5 thành viên, các thành viên tổ hòa giải đều nhiệt tình, có uy tín và trách nhiệm cao với cộng đồng.

Theo ông Phạm Văn Quyền, do làm tốt công tác tuyên truyền nên thời gian qua trên địa bàn thôn ít xảy ra những mâu thuẫn lớn. Tuy nhiên, trong quá trình sinh hoạt cộng đồng, đôi lúc vẫn còn phát sinh một số mâu thuẫn nhỏ liên quan đến ranh giới đất đai, sinh hoạt hàng ngày và hôn nhân gia đình.

Từ ngày 1-1-2026 đến nay, trên địa bàn thôn xảy ra4 vụ việc cần hòa giải. Tổ hòa giải thôn đã vào cuộc hòa giải thành 3 vụ, 1 vụ đang trong quá trình giải quyết.

Chia sẻ kinh nghiệm để đạt tỷ lệ hòa giải thành cao trong công tác hòa giải tại thôn thời gian qua, ông Phạm Văn Quyền cho biết, các thành viên tổ hòa giải thôn luôn xác định “lấy tình cảm làm gốc”, chú trọng phân tích đúng – sai nhưng không làm tổn thương danh dự, tình cảm của những người trong cuộc. Người hòa giải vì thế không chỉ đóng vai trò như một “trọng tài”, mà còn phải tháo gỡ những nút thắt tâm lý, giúp các bên hiểu nhau hơn và tự nguyện điều chỉnh hành vi.

Trưởng thôn Phạm Văn Quyền (bên phải) và Phó trưởng thôn Nguyễn Văn Phúc (bên trái) là 2 trong số những hòa giải viên tiêu biểu của thôn Đục Khê. Ảnh: Biên Phạm

Thời gian qua, để nâng cao nghiệp vụ cho các hòa giải viên, tổ hòa giải thôn Đục Khê thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện, trao đổi kinh nghiệm. Nhiều sáng kiến hay được các hòa giải viên chia sẻ tại buổi nói chuyện đã góp phần nâng cao chất lượng hòa giải viên, đưa hoạt động hòa giải cơ sở tại thôn ngày càng đạt kết quả cao.

Bên cạnh đó, thôn Đục Khê cũng tổ chức lồng ghép tuyên truyền pháp luật (Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Dân sự, Luật Phòng chống bạo lực gia đình) thông qua các buổi họp thôn, sinh hoạt tháng, quý, sơ kết, tổng kết của các chi hội đoàn thể.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó trưởng thôn, thành viên tổ hòa giải thôn Đục Khê, cho biết, những buổi trao đổi nghiệp vụ được tổ hòa giải thôn tổ chức thường xuyên để các hòa giải viên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, báo cáo những việc mà từng cá nhân đã làm được và đề xuất những khó khăn vướng mắc với lãnh đạo tổ hòa giải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

“Ngoài việc được cùng nhau trao đổi, các thành viên trong tổ còn được các đồng chí lãnh đạo tổ hòa giải cập nhật những chủ trương, chính sách mới, những cách làm hay, hiệu quả từ các tổ hòa giải khác trong và ngoài xã”, ông Nguyễn Văn Phúc cho hay.

Công tác hòa giải góp phần giữ thôn xóm bình yên

Theo ông Phạm Văn Quyền, hòa giải ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ vừa mang tính nhân văn, vừa mang tính pháp lý, là mắt xích quan trọng, xóa tan những mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư. Nếu làm tốt khâu này, sẽ góp phần tạo thêm tinh thần đoàn kết trong nhân dân, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, hướng đến xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Do đó, thời gian qua, công tác hòa giải cơ sở tại thôn Đục Khê rất được quan tâm thực hiện.

Khi có vụ việc xảy ra, các hòa giải viên cùng họp bàn, đưa ra giải pháp xử lý hiệu quả nhất; hướng dẫn, giúp đỡ các bên tự nguyện giải quyết với nhau trước sự chứng kiến của các hòa giải viên, không để mâu thuẫn phát sinh, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội, phát huy vai trò của những cá nhân có uy tín, có chuyên môn và nhiều kinh nghiệm tham gia hòa giải...Với sự nhiệt tình, tâm huyết và khéo léo trong công việc nên các hòa giải viên đã hòa giải thành với tỷ lệ cao.

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng, Phó trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp xã Hương Sơn cho biết, với phương châm “giải quyết dứt điểm từ cơ sở”, công tác hòa giải tại thôn Đục Khê đã từng bước góp phần giảm các vụ vi phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, hành chính… từ đó hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp; ổn định an ninh, trật tự và từng bước hình thành ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật trong nhân dân.

Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp Nguyễn Trung Kiên và Phó trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp xã Hương Sơn Nguyễn Thị Bích Hằng chia sẻ với phóng viên những kết quả công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn xã cũng như thôn Đục Khê đạt được thời gian qua. Ảnh: Thu Lành

Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp xã Hương Sơn Nguyễn Trung Kiên nhận xét, thời gian qua, thôn Đục Khê đã triển khai nghiêm túc, bài bản và đạt hiệu quả cao công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở. Chi bộ và Ban công tác Mặt trận thôn luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt, chủ động đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để pháp luật đến gần với người dân.

“Nhờ làm tốt công tác hòa giải nên các vụ việc vi phạm pháp luật, tranh chấp tại thôn Đục Khê ít xảy ra. Các hoạt động hòa giải đã góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Thôn Đục Khê là một trong những điểm sáng của xã trong công tác tuyên truyền pháp luật và hòa giải ở cơ sở”, ông Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh.