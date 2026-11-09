Tổ hòa giải cơ sở thôn Sơn Thanh, giữ trọn niềm tin trong cộng đồng

Tổ hòa giải cơ sở thôn Sơn Thanh, xã Phú Xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt công tác hòa giải trong cộng đồng. Ảnh: Nguyễn Chương

Thôn Sơn Thanh có 904 hộ dân với hơn 3.000 nhân khẩu, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và sản xuất đồ gỗ xuất khẩu, tranh gỗ; làm đũa; may túi, ví da… Những năm qua, nhờ đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh từ các ngành nghề chủ lực nên đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bí thư Chi bộ, tổ trưởng tổ hòa giải thôn Sơn Thanh Trương Thị Ánh cho biết, tổ hòa giải của thôn hiện có 9 người. Với tình cảm, trách nhiệm đối với người dân, các thành viên trong tổ hòa giải luôn tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kịp thời xử lý những mâu thuẫn, vụ việc phát sinh, góp phần ổn định tình hình trong thôn xóm.

Bà Trương Thị Ánh chia sẻ, giữa tháng 6-2026, ông N. V. T. có biểu hiện sử dụng tấm tôn để quây lấn chiếm trên tuyến đường khu vực chợ Đình với diện tích khoảng 30m2. Sự việc gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, các cơ quan chức năng và ban công tác mặt trận thôn đã đến kiểm tra, động viên, nhưng ông T không tháo dỡ công trình vi phạm, vì cho rằng đó là đất của gia đình được cấp qua đối chiếu trên giấy tờ bố mẹ để lại.

“Thời điểm đó, ông T. đề nghị xã phải trả lời bằng văn bản, hoặc phải trả tiền để mua lại diện tích đất đó thì ông mới tháo dỡ công trình. Với trách nhiệm và tình cảm của người đứng đầu, tôi đã trực tiếp đến gia đình ông T. động viên, tuyên truyền thuyết phục. Đến ngày 16- 7, gia đình ông T. đã tự nguyện tháo dỡ khu vực quây tôn, trả lại nguyên hiện trạng của tuyến đường, tạo thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông”, bà Trương Thị Ánh cho biết.

Bà Trương Thị Ánh, Bí thư Chi bộ, tổ trưởng tổ hòa giải thôn Sơn Thanh luôn phát huy vai trò người đứng đầu trong công tác hòa giải. Ảnh: Nguyễn Chương

Thực tế cho thấy, trong đời sống những mâu thuẫn phát sinh từ gia đình, đất đai, sinh hoạt dân cư là điều khó tránh khỏi. Có những bất đồng tưởng chừng rất nhỏ, nhưng nếu không được giải quyết kịp thời có thể trở thành mâu thuẫn kéo dài, ảnh hưởng đến tình làng, nghĩa xóm và sự đoàn kết trong khu dân cư. Chính vì vậy, vai trò của tổ hòa giải, những người luôn am hiểu pháp luật, sống gần dân, hiểu dân, có uy tín và trách nhiệm với cộng đồng là rất quan trọng.

“Trước những vụ việc mâu thuẫn, các hòa giải viên luôn chủ động tìm hiểu nguyên nhân vụ việc, gặp gỡ các bên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, từ đó lựa chọn cách thức vận động phù hợp, đảm bảo khách quan, thấu tình, đạt lý. Trong quá trình hòa giải, chúng tôi luôn đặt lợi ích chung, lấy tình cảm gia đình, tình nghĩa xóm làng và sự đoàn kết trong khu dân cư lên hàng đầu để giải quyết các vụ việc kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật”, ann Nguyễn Văn Tuấn, thành viên tổ hòa giải thôn Sơn Thanh cho biết.

Với sự đoàn kết, thống nhất cao, các thành viên tổ hòa giải cơ sở thôn Sơn Thanh đã góp phần rất lớn trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, thắt chặt tình cảm đoàn kết cộng đồng. Ảnh: Nguyễn Chương

Quá trình hoạt động, tổ hoà giải cơ sở thôn Sơn Thanh luôn giải quyết hài hòa giữa quy định pháp luật với những chuẩn mực đạo đức, phong tục, tập quán của địa phương. Chính sự gần gũi, chân thành của mỗi thành viên đã kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, không để những bất đồng nhỏ phát triển thành tranh chấp phức tạp. Qua đó góp phần thắt chặt, vun đắp tình làng, nghĩa xóm, phòng ngừa nguy cơ phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện vượt cấp.

“Người dân thôn Sơn Thanh luôn sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Thực tiễn cho thấy, những vụ việc mâu thuẫn phát sinh trong gia đình, thôn xóm đã được tổ hoà giải vào cuộc xử lý kịp thời, hiệu quả. Từ đó, người dân luôn tin tưởng vào những biện pháp, cách làm của tổ hoà giải, góp phần ổn định tình hình hình, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội”, ông Nguyễn Xuân Trường ở thôn Sơn Thanh cho biết.

Có thể khẳng định, đằng sau mỗi vụ hòa giải thành công là sự tận tụy, trách nhiệm và những đóng góp thầm lặng của đội ngũ hòa giải viên cơ sở. Họ có thể không có những thành tích nổi bật hay sự ghi nhận thường xuyên, nhưng chính những việc làm ý nghĩa đó đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng cuộc sống đoàn kết, nghĩa tình trong khu dân cư.

“Chúng tôi luôn nỗ lực, cố gắng phát huy vai trò gương mẫu, nồng cốt của các thành viên trong xây dựng "tổ hòa giải cơ sở 5 tốt". Tiếp tục nâng cao kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, chủ động nắm chắc tình hình, tìm hiểu kỹ các sự việc phát sinh trước khi tiến hành hòa giải; tập trung tuyên truyền, giải thích, phân tích quyền, nghĩa vụ của các bên để mọi người hiểu và tự nhận thức, điều chỉnh hành vi của mình”, bà Trương Thị Ánh, Bí thư Chi bộ thôn Sơn Thanh thông tin.

Cán bộ, đảng viên và người dân thôn Sơn Thanh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026. Ảnh: Nguyễn Chương

Với những việc làm thiết thực, hiệu quả, tổ hòa giải cơ sở thôn Sơn Thanh đã góp phần quan trọng đưa pháp luật đến gần hơn với cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Qua đó tiếp tục khơi dậy, phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh cộng đồng, chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp.