Tổ hành chính công xung kích hỗ trợ người cao tuổi, người có công, người yếu thế làm thủ tục tại nhà
Tổ hành chính công xung kích của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi, người có công, người khuyết tật, người yếu thế và những trường hợp bất khả kháng, gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục hành chính tại nhà hoặc đến trực tiếp điểm tiếp nhận hồ sơ.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/to-hanh-chinh-cong-xung-kich-ho-tro-nguoi-cao-tuoi-nguoi-co-cong-nguoi-yeu-the-lam-thu-tuc-tai-nha-1767828.html