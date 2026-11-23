Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Tổ trưởng Tổ giúp việc và đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Tổ trưởng Tổ giúp việc và đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tham dự buổi làm việc, về phía Tổ giúp việc có đồng chí Mai Thế Quang, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo cấp Vụ, Cục của Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Các đại biểu dự hội nghị.

Về phía tỉnh Ninh Bình có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh; Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và lãnh đạo phường Nam Hoa Lư.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNLPTC trên địa bàn tỉnh tại hội nghị.

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTNLPTC. Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh được kiện toàn gồm 17 thành viên do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo; duy trì nền nếp họp Thường trực Ban Chỉ đạo và phiên họp Ban Chỉ đạo, ban hành 10 thông báo kết luận, đồng thời trực tiếp chỉ đạo giải quyết các vụ án, dự án chậm tiến độ, dư luận quan tâm. Ban Chỉ đạo và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Quy chế làm việc, Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát, Quy định tiêu chí xác định các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo; ban hành các quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan tiến hành tố tụng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đảng ủy các xã, phường trong công tác nội chính, PCTNLPTC và cải cách tư pháp.

Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được triển khai đồng bộ, quyết liệt gắn với việc rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài và xây dựng phương án sắp xếp, xử lý hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm minh. Trong 9 tháng năm 2026, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 455 tổ chức đảng và 1.208 đảng viên (có 512 cấp ủy viên); kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng, 3 đảng viên; Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 9 tổ chức đảng, 17 đảng viên và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 253 tổ chức đảng.

Qua đó đã thi hành kỷ luật nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án thu hồi tài sản trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực cũng được chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Mai Thế Quang, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Tham mưu xử lý vụ án, vụ việc, Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Cục PCTNLPTC, Thanh tra Chính phủ phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lương Mai Tú, Phó Vụ trưởng Cục Địa bàn III, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PCTNLPTC tại địa phương. Trong đó đi sâu vào việc cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về công tác PCTNLPTC; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; rà soát, xử lý dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, tài sản công, nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính; việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách.

Bên cạnh đó, các đại biểu trao đổi về công tác giám sát từ sớm, từ xa đối với thực hiện các chủ trương, chính sách lớn, dự án trọng điểm; việc phòng ngừa sai phạm trong lĩnh vực quản lý khoáng sản, vật liệu xây dựng và tài sản công; kết quả rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật; công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực…

Đồng chí Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Tổ trưởng Tổ giúp việc phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Tổ trưởng Tổ giúp việc ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp, chuẩn bị của tỉnh Ninh Bình và tinh thần trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại buổi làm việc, tiếp tục rà soát, hoàn thiện báo cáo theo sát đề cương, bổ sung số liệu, tài liệu minh chứng, làm rõ kết quả thực hiện trên từng lĩnh vực, nhất là những kết quả cụ thể, thực chất trong xử lý các dự án tồn đọng, thu hồi tài sản, giải quyết các vấn đề liên quan đến nhà, đất dôi dư, qua đó khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, cần phân tích rõ nguyên nhân, xác định cụ thể trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết; phân định những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh để chủ động xử lý, những vấn đề vượt thẩm quyền để tổng hợp, kiến nghị Trung ương xem xét, tháo gỡ. Đồng chí đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương phối hợp với Tổ giúp việc rà soát, hoàn thiện tài liệu, bảo đảm chất lượng và tiến độ phục vụ buổi làm việc giữa Đoàn kiểm tra, giám sát của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến trao đổi, góp ý của các thành viên Tổ giúp việc; đồng thời khẳng định, tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, bổ sung, hoàn thiện báo cáo, cung cấp đầy đủ tài liệu, số liệu và giải trình cụ thể những nội dung Tổ giúp việc yêu cầu làm rõ.

Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp các nội dung cần giải trình, đôn đốc việc cung cấp tài liệu, số liệu, khẩn trương hoàn thiện báo cáo, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh xác định đợt kiểm tra, giám sát là dịp để nhìn nhận, đánh giá đúng thực chất những kết quả đạt được, kịp thời nhận diện hạn chế, thiếu sót để chấn chỉnh, khắc phục, phòng ngừa vi phạm ngay từ sớm, từ xa.