Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo, sau hợp nhất, phạm vi địa bàn quản lý hành chính của tỉnh Tuyên Quang mở rộng, số lượng cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc đối tượng thanh tra tăng lên rất lớn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) tỉnh, Thanh tra tỉnh đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, thành lập Phòng Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chuyên trách, bố trí đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh phụ trách trực tiếp và phân công công chức đầu mối tại 100% các sở, ngành, UBND cấp xã, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh làm rõ các nội dung thành viên Tổ giúp việc quan tâm.

Trong kỳ báo cáo, Thanh tra tỉnh và các cơ quan đơn vị đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành 36 văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác PCTNLPTC trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch về thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Số cơ quan, đơn vị phải tổ chức kê khai tài sản thu nhập là 158 đơn vị, đạt tỷ lệ 100%; số người có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh là 1.835 người, đạt tỷ lệ 100%. Thanh tra tỉnh đã triển khai 18 cuộc thanh tra và đã kết thúc 9 cuộc thanh tra, ban hành 21 kết luận đối với 74 đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế trên 44 tỷ đồng, 15.800 m2 đất; kiểm điểm đối với 31 tổ chức, 54 cá nhân có sai phạm.

Việc kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ từ khâu xây dựng kế hoạch, ban hành quyết định thanh tra, tổ chức thực hiện, xây dựng dự thảo kết luận đến công bố và theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra. Cán bộ, công chức làm công tác thanh tra chấp hành nghiêm quy định về những việc không được làm; không lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để vụ lợi, tác động trái quy định đến đối tượng thanh tra.

Tại buổi làm việc, các thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC yêu cầu Thanh tra tỉnh giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra; công tác kê khai tài sản, thu nhập của các cá nhân thuộc diện phải kê khai; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết nhiệm vụ thanh tra; việc thực hiện kết luận, thu hồi tài sản sau thanh tra.

Đồng chí Tạ Văn Giang, Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính, Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Văn Giang, Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính, Ban Nội chính Trung ương ghi nhận những kết quả trong công tác thanh tra của tỉnh Tuyên Quang trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, cơ quan Thanh tra tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và đôn đốc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để nhận diện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, từ đó đề ra giải pháp khắc phục phù hợp. Không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thanh tra. Qua đó, xây dựng ngành Thanh tra tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, liêm chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.