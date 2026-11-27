Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Tuấn Kiệt

Dự buổi tiếp có Đại tá Vũ Ngọc Thăng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, Phó Tổ trưởng Tổ giúp việc; các đồng chí trong Tổ giúp việc thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, các Cục và các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; việc ban hành nghị quyết lãnh đạo năm 2026, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và cấp ủy các cơ quan, đơn vị; kết quả ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Tuấn Kiệt

Tổ giúp việc cũng tiến hành kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tập trung vào các lĩnh vực: Công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng và sử dụng lao động; thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, chiến sĩ, người lao động; phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác; công khai tài chính, giám sát tài chính; quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, nhà ở...

Bên cạnh đó, nội dung kiểm tra, giám sát còn tập trung vào kế hoạch rà soát, chuyển đổi vị trí công tác; công tác học tập của cán bộ, đảng viên và kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập tại các cơ quan, đơn vị.

Tổ giúp việc tiến hành kiểm tra, giám sát tại Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Tuấn Kiệt

Phát biểu tại buổi tiếp, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cần được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Thiếu tướng Vũ Quốc Ân yêu cầu các cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ nhiệm vụ, chủ động phối hợp chặt chẽ với Tổ giúp việc trong quá trình kiểm tra, giám sát; rà soát kỹ các nội dung, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan, cung cấp thông tin trung thực, khách quan, đúng yêu cầu. Đồng thời, phân công cán bộ có trách nhiệm trực tiếp làm việc, kịp thời giải đáp, làm rõ những vấn đề Tổ giúp việc quan tâm, bảo đảm hoạt động kiểm tra, giám sát diễn ra nghiêm túc, đúng kế hoạch và đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Ngay sau buổi tiếp, Tổ giúp việc tiến hành kiểm tra hồ sơ, tài liệu và làm việc với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng theo nội dung, kế hoạch.