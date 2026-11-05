Tổ giám sát số 6 quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2026

Dự họp có các đồng chí: Lê Thị Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Hữu Trí, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cuộc họp của Tổ giám sát số 6 với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ban, ngành và địa phương.

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ giám sát báo cáo cụ thể tình hình thực hiện và giải ngân các dự án trọng điểm. Cụ thể, Tổ đang tập trung theo dõi, đôn đốc 11 dự án triển khai trong năm 2026, 5 dự án thuộc giai đoạn 2026 - 2030 và 2 dự án ngoài ngân sách. Qua báo cáo, đại diện các đơn vị làm rõ tiến độ thực hiện từng nhóm dự án, đồng thời chỉ ra những điểm nghẽn về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và các vướng mắc phát sinh.

Ông Lê Việt Xô, Chủ tịch UBND phường Bạc Liêu, báo cáo công tác triển khai thực hiện dự án trên địa bàn.

Đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công các công trình, dự án do Tổ giám sát số 6 theo dõi đạt hơn 82%. Qua trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, Tổ giám sát tiếp tục bám sát từng dự án, từng địa bàn; chủ động phối hợp, kịp thời cho ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ, kiên quyết không để hồ sơ, thủ tục bị kéo dài.

Từ nay đến cuối năm, từng dự án phải xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể, xác định rõ mốc thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quốc Thống báo cáo tại cuộc họp.

Đối với các dự án đang chuẩn bị đầu tư, các đơn vị lập báo cáo và chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án, thiết kế và dự toán để sớm lựa chọn nhà thầu thi công. Đồng thời, cần chủ động rà soát kỹ quy mô, tổng mức đầu tư và tính phù hợp với quy hoạch ngay từ đầu, tránh phải sửa đổi nhiều lần, làm kéo dài tiến độ.

Đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu thảo luận tại cuộc họp.

Đối với các dự án đang thi công, Tổ giám sát yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng, phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch ngay trong tháng 11 đối với 2 công trình trọng điểm là Dự án xây dựng các cống ngăn mặn, chống triều cường và Dự án kè bờ sông Gành Hào. Qua đó, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân toàn bộ số vốn còn lại.

Bên cạnh đó, Tổ giám sát số 6 sẽ tiếp tục lồng ghép kiểm tra thực tế trong các chuyến công tác tại địa phương để kịp thời tháo gỡ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc phát sinh.

Đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, yêu cầu khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Lê Thị Nhung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, cho rằng cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa sở, ngành với các địa phương để đẩy nhanh tiến độ giải ngân những tháng cuối năm.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, yêu cầu các chủ đầu tư, sở, ngành và địa phương rà soát kỹ nguồn vốn, đặt mục tiêu hoàn thành giải ngân trước tháng 12. Trong đó, các đơn vị quản lý nguồn vốn lớn như Dự án kè bờ sông thị trấn Gành Hào (đoạn G6) và dự án cống ngăn mặn cần đặc biệt chú trọng đẩy nhanh tiến độ, linh hoạt điều hoà vốn.

Đồng chí Tổ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp chặt chẽ với các địa phương, quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng ngay trong tháng 11.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Tổ trưởng Tổ giám sát số 6, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Về tinh thần thực thi công vụ, đồng chí Hồ Thanh Thuỷ yêu cầu những vướng mắc thuộc thẩm quyền cơ sở phải được giải quyết nhanh chóng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; cán bộ lãnh đạo phải đề cao tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”.

Với quyết tâm cao, Tổ giám sát số 6 phấn đấu nâng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 90% trong tháng 11 và hoàn thành 100% trong tháng 12/2026.

Từ kỳ họp sau, các chủ đầu tư phải xây dựng báo cáo bám sát tiến độ thực hiện; nêu rõ phần việc đã hoàn thành, chưa hoàn thành, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp cụ thể trong tháng tiếp theo, tránh tình trạng báo cáo chung chung, lặp lại nội dung cũ.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, lưu ý.