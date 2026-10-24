Tô Diệp Hà lần đầu lấn sân điện ảnh, tiết lộ tính cách thật Ninh Dương Lan Ngọc

Phim Chị chị em em 3 vừa có buổi công chiếu chính thức tại TPHCM. Bên cạnh dàn diễn viên chính Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu, Steven Nguyễn, Quốc Anh... Tô Diệp Hà gây chú ý khi lần đầu thử sức với điện ảnh.

Tô Diệp Hà lần đầu lấn sân điện ảnh với vai diễn trong phim "Chị chị em em 3".

Trong phim, Tô Diệp Hà vào vai chị họ của Thị Mầu - một nhân vật được ê-kíp sáng tạo chứ không xuất hiện trong vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính. Do đó, vai diễn được xem là “ẩn số” vì khán giả không biết rõ nhân vật này phản diện hay chính diện. Đây cũng là thử thách đối với một gương mặt lần đầu thử sức với điện ảnh như Tô Diệp Hà.

Chia sẻ với VietNamNet, Tô Diệp Hà cho biết vai diễn của cô không phải tuyến nhân vật trung tâm nên ít bị áp lực tâm lý hay gặp quá nhiều thử thách. Người đẹp lựa chọn tâm thế của một người mới: Quan sát, lắng nghe và theo sự hướng dẫn của đạo diễn cùng ê-kíp. Cô nghiên cứu kịch bản, trau chuốt đài từ, cộng thêm được sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người nên quá trình quay hình diễn ra khá thuận lợi.

Tô Diệp Hà cũng học thêm diễn xuất trước khi nhận vai chị họ Thị Mầu. Khi bước vào phim trường, người đẹp may mắn được NSND Lê Khanh hướng dẫn, đặc biệt là cách thể hiện phong thái của một cô gái thời xưa, lớn lên trong gia đình coi trọng lễ nghi.

Tô Diệp Hà tiết lộ Ninh Dương Lan Ngọc thân thiện, chuyên nghiệp, sẵn sàng chia sẻ mọi kinh nghiệm.

Trong phim, Tô Diệp Hà có các phân đoạn diễn đôi cùng Ninh Dương Lan Ngọc. Cả 2 tương tác ăn ý dù lần đầu làm việc chung.

“Tôi được chị Ngọc động viên và cho mình thêm nhiều kinh nghiệm. Chị Ngọc rất chuyên nghiệp, thân thiện nên càng quay tôi càng cảm thấy thoải mái hơn. Ngoài giờ quay, chúng tôi trò chuyện ăn uống vui vẻ, xem nhau như 1 gia đình”, cô kể.

Lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng cũng khiến Tô Diệp Hà ý thức rõ hơn về những yêu cầu của lĩnh vực điện ảnh. Người đẹp hiểu rằng diễn xuất đòi hỏi nhiều kỹ năng và trải nghiệm khác biệt so với những lĩnh vực cô từng hoạt động.

Tô Diệp Hà mong có thêm nhiều trải nghiệm với điện ảnh.

Với vai diễn đầu tay, Tô Diệp Hà hy vọng khán giả sẽ nhìn thấy một khía cạnh khác của mình, thay vì chỉ gắn với hình ảnh người đẹp tại các sự kiện giải trí. Cô mong muốn tiếp tục thử sức ở những lĩnh vực mới, vượt qua giới hạn bản thân và tích lũy thêm nhiều trải nghiệm trong nghệ thuật.

Chị chị em em 3 khai thác những khao khát cá nhân của con người trong bối cảnh Kinh Bắc xưa, nơi lễ giáo, danh phận và kỳ vọng xã hội chi phối số phận. Phim không chỉ xoay quanh những màn tranh đấu mà còn khắc họa những câu chuyện tình éo le, cay đắng. Phim chính thức khởi chiếu từ 30/10.

Clip diễn viên Tô Diệp Hà trên thảm đỏ

Ảnh, clip: NVCC